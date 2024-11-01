Homepage » Actual

Marius Budăi, despre o ieşire de la guvernare a PSD: Diminuarea pachetului social este inacceptabilă pentru noi

| 04 mar, 19:10

Fostul ministru al Muncii Marius Budăi a declarat, miercuri, despre o ieşire de la guvernare a PSD, în urma scandalului legat de bugetul pe 2026, că diminuarea pachetului social este inacceptabilă pentru ei şi nu trebuie să fie plasată responsabilitatea stabilităţii coaliţiei doar pe PSD. ”Nu putem să facem orice şi PSD să fie de acord. Nu se mai poate”, a arătat el.

 

”Ceea ce domnul Bolojan a propus azi în coaliţie e 741,89 miliarde de lei. Suma de 3,4 miliarde care înglobează ceea ce PSD a propus în acest program de socialitate, înseamnă 0,4% în acest total. Oameni buni, chiar 0,4% reprezintă o problemă? Gândiţi-vă că mai vine şi încă un impact suplimentar de la explozia preţurilor petroliere din cauza acestui război care se poartă aici. Ce fac oamenii ăştia? Dumnezeule, chiar nu înţelegem? Avem un buget aşa, o matematică fără suflet. Chiar nu ne gândim că oamenii ăştia vor deveni din ce în ce mai săraci? Nu putem să-i ajutăm un pic să treacă de perioada asta? Este de neimaginat pentru mine acest aspect”, a spus fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, în emisiunea România Politică de la Prima News.
Deputatul PSD a anunţat că PSD va convoca cât de urgent conducerea partidului pe acest subiect al bugetului.
”Vom discuta cu toţi liderii din ţară, vom discuta cu liderii din localităţii noastre din ţară şi vom lua o decizie imediată şi o vom comunica”, a precizat el.
”Eu cred că până acum, cu toate criticile pe care le-am avut, pentru că suntem patru partide diferite, trei pe partea dreaptă, noi suntem singuri pe partea stângă, avem concepţii diferite, avem politici diferite, avem electorate diferite, chiar dacă nu am fost de acord cu unele măsuri şi le-am criticat public, dar în momentul în care a trebuit să fim pragmatici la asumări de răspundere, cu toate criticile pe care le-am primit de la populaţie, cu toate pierderile electorale, am fost corect asumaţi şi am asigurat în momente cheie stabilitatea acestei coaliţii. Însă trebuie să conştientizăm cu toţii, chiar şi domnul Bolojan, că stabilitatea acestei coaliţii nu stă doar în PSD, stă şi în celelalte partide şi în domnul Bolojan, în capacitatea de dialog în cazul coaliţiei, astfel încât să fie toate partidele egale la masa dialogului şi toate măsurile să fie egale. (..) Vom fi extrem de pragmatici, aşa cum am fost până acum şi ne-am asumat şi am votat la asumări de răspundere şi alte moţiuni, acum vom avea un răspuns în termenul cel mai scurt”, a subliniat Marius Budăi.
El a mai spus că ”şi-ar dori ca toţi cei patru lideri de partide să iasă şi să spună: ne-am înţeles de pachetul social, de pachetul de sprijin, nu ne atingem”.
”Este musai ca această coaliţie să vină în sprijinul categoriilor vulnerabile. Nu ne dorim noi, PSD, sub nicio formă să ne asumăm acest pachet”, a completat Budăi.
Despre şansele ca Partidul Social Democrat să iasă de la guvernare, Marius Budăi a răspuns: ”Diminuarea pachetului social, pachetului de sprijin, pachetului de socialitate, cum vreţi să-i spuneam, este inacceptabilă pentru noi. Vom lua decizia în cadrul coaliţiei, dar, repet, nu trebuie să fie plasată responsabilitatea stabilităţii acestei coaliţii, a stabilităţii politice, doar pentru PSD. Adică nu putem să facem orice şi PSD să fie de acord. Nu se poate. Uitaţi că nu se mai poate”.

 

