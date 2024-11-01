Abrudean: România are nevoie de un buget de stat adoptat rapid

'România are nevoie de un buget de stat adoptat rapid, nu de discuții interminabile. Dezbaterile trebuie închise foarte repede. Suntem într-un context internațional complicat, cu presiuni economice și cu incertitudini venite de pe piețele externe. Nu e cazul să adăugăm noi incertitudini interne sub forma tergiversării bugetului pentru 2026. Din punctul de vedere al Partidul Național Liberal, acest buget trebuie să aibă patru coordonate clare: investiții în creștere, mai mulți bani pentru administrațiile locale, fără majorări de impozite și taxe și protecție socială finanțată realist', a scris Abrudean, pe Facebook.

Conform acestuia, efortul de reducere a deficitului bugetar trebuie să continue în acest an.

'Aceste lucruri sunt fezabile, inclusiv în contextul efortului de reducere a deficitului bugetar, care trebuie continuat și în acest an. E nevoie de predictibilitate și de responsabilitate, iar coaliția de guvernare trebuie să urmeze leadershipul Guvernului Bolojan pentru stabilirea unui buget realist și fără privilegii', a subliniat Mircea Abrudean.

Coaliția de guvernare a decis ca miercuri să aibă loc ședința de finalizare a bugetului de stat.

Potrivit unei informări, întrunită luni, coaliția de guvernare a discutat structura bugetului, prioritățile de finanțare și cadrul general necesar pentru asigurarea stabilității economice și funcționării eficiente a instituțiilor statului.

'În cadrul întâlnirii, partidele și reprezentanții minorităților naționale din coaliție au prezentat observații și propuneri privind alocările bugetare pentru domeniile esențiale, cu obiectivul comun de a construi un buget sustenabil, realist și orientat către nevoile majore ale cetățenilor și ale economiei', se menționa în informare.