Abrudean: Sper să ajungem în coaliție cât mai curând la o concluzie pe proiectul pensiilor magistraților

| 17 noi, 17:54

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, speră să se ajungă cât mai curând în coaliția de guvernare la o concluzie privind proiectul referitor la pensiile magistraților.

 

El a afirmat, luni, că va fi o formulă care să respecte principiul echității sociale și, odată ce se va lua decizia, nu va fi o problemă, din perspectivă parlamentară, ca acest proiect să fie adoptat până în 28 noiembrie.
'Îmi doresc foarte mult ca acest subiect să se închidă, așa cum îmi doresc să se închidă și celelalte subiecte rămase restante, cum am tot spus aici. Eu cred că se va închide într-o formulă agreată în coaliție, formulă care să respecte principiul echității sociale, că despre asta e vorba încă de la început, și cel mai probabil liderii coaliției vor comunica pe acest subiect pentru că asta e cel mai corect, nu vreau să mă antepronunț', a declarat Abrudean, la Parlament.
Întrebat dacă proiectul pensiilor magistraților poate fi adoptat până în 28 noiembrie pentru a se putea accesa unele fonduri din PNRR, el a explicat că, din perspectivă parlamentară, 'nu ar fi o problemă dacă se ia o decizie să se vină cu proiectul prin asumarea răspunderii Guvernului'.
'Cred că vom vedea rezultatul final și n-aș vrea să vorbesc înainte despre acest subiect, mi-am spus un punct de vedere care văd că a persistat și în discuțiile avute în coaliție, din ceea ce am înțeles, deci sper să ajungem la o concluzie cât mai curând, adică astăzi ar fi de dorit', a punctat președintele Senatului.
În opinia sa, Guvernul nu va veni cu asumarea răspunderii în această săptămână.
'Nu cred că săptămâna aceasta, avem astăzi plen și moțiune simplă la Senat, mâine avem plenul reunit pentru TVR, Radio și AEP, nu cred că va fi cazul această săptămână, dar sigur că asta se poate schimba', a adăugat el.
Întrebat dacă pachetul trei de măsuri pentru care Guvernul își va asuma răspunderea va cuprinde și chestiuni de relansare economică, Mircea Abrudean a spus: 'Cu siguranță, PNL susține toate măsurile de relansare economică'.
'Suntem partid liberal și avem această menire, dar ținem cont de restricțiile bugetare actuale și măsurile de relansare economică trebuie să fie foarte bine fundamentate pe bugetul care urmează să fie construit. Deci, cu siguranță, o discuție în coaliție cred că va avea loc în perioada imediat următoare și se va veni cu niște propuneri de măsuri foarte necesare. Avem și noi măsuri la care s-a lucrat, avem oamenii din comisii care se pricep foarte bine la acest lucru și ele vor fi discutate în coaliție și vom vedea formula finală cu care se va veni', a transmis președintele Senatului.

 

