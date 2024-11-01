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Adrian Veștea anunță că va depune joi, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor

| 17 iun, 23:09


Premierul desemnat, Adrian Veștea, a anunțat că va depune joi, la Parlament, programul de guvernare și lista noului Cabinet.

 

'Suntem în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. Fiecare măsură este analizată cu responsabilitate din perspectiva impactului bugetar, astfel încât să respectăm țintele asumate privind deficitul și să prezentăm un plan realist, aplicabil și sustenabil. Obiectivul nostru este să găsim echilibrul corect între nevoile reale ale societății și posibilitățile bugetare ale statului. În această perioadă, evaluăm cu atenție fiecare propunere, astfel încât măsurile incluse în programul de guvernare să fie eficiente și să poată fi puse în practică. Mâine, joi, în prima parte a zilei, vom depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor', a scris Veștea pe Facebook.
El s-a arătat încrezător că România va avea în foarte scurt timp un Guvern funcțional, capabil să asigure stabilitate, predictibilitate și soluții concrete pentru cetățeni.
'Mai puține orgolii și dispute politice! Mai multă responsabilitate! Mai multă muncă pentru România!', a transmis Veștea.

 

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