Adrian Veştea le-a transmis liberalilor în şedinţa de la Parlament că votul pentru guvernul său ar urma să fie dat miercuri

Acesta a mai spus că Alexandru Nazare, actualul ministru interimar de Finanţe, ar urma să facă parte şi din Cabinetul său.

Adrian Veştea le-a spus colegilor din PNL, în şedinţa conducerii partidului, că votul pentru guvernul său ar urma să fie dat miercuri, au precizat sursele citate.

El a mai spus că un posibil viitor ministru în Guvernul său ar urma să fie actualul ministru al Finanţelor, Alexandru Nazare.