ALEGERI LOCALE 2020. Traian Băsescu despre candidatura la Primăria Capitalei: "N-am intrat în cursă ca să o pierd"

"Să nu credeţi că am ca ţintă să mă opresc ca procentaj sub procentele doamnei Firea. N-am intrat în această cursă ca să o pierd. (...) Am intrat peste ei. Le va da dureri de cap la toţi, inclusiv PSD-ului. Cred că Primăria Capitalei se va câştiga cu 35-38%", a declarat europarlamentarul Traian Băsescu la România TV.

Întrebat dacă a fost sunat de Klaus Iohannis sau de Ludovic Orban pentru a-l convinge să-şi retragă candidatura, Băsescu a spus că acest lucru este "exclus" pentru că decizia sa a fost luată.

"Mie mi-a plăcut foate mult administraţia. Cei 10 ani în care am fost preşedinte m-au pus în afara administraţiei. Am ocazia să revin în administraţie. O fac cu toată plăcerea, renunţând la salariul de europarlamentar, renunţând şi la pensia de 1.500 de euro care i se cuvinte unui parlamentar după un mandat", a susţinut Traian Băsescu.

Conform unui studiu INSCOP realizat la comanda PNL, în preferinţele bucureştenilor la Primăria Capitalei conduce Nicuşor Dan, urmat de Gabriela Firea. Traian Băsescu este plasat, potrivit studiului, pe locul al treilea, cu un procentaj de 8,4%.

