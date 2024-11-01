Alexandru Rogobete: Este un mare dezechilibru, în momentul de faţă, în zona economică din sistemul de Sănătate

"Este un mare dezechilibru, în momentul de faţă, în zona economică din sistemul de Sănătate. La Ambulanţă, de exemplu, alocarea iniţială - şi fac această menţiune pentru că am văzut colegi din Parlament care îşi dau cu părerea, se vede că nu înţeleg zona de administraţie, în schimb îşi dau cu părerea - în primul rând bugetul alocat anul acesta a fost cu 10% mai mic pe foarte multe capitole bugetare decât execuţia de anul trecut. De ce? Pentru că domnul Bolojan dorea să reducă deficitul cu orice preţ şi a făcut asta. Pe de o parte. Pe de altă parte, bugetul Sănătăţii este unul dintre cele mai volatile şi cele mai în dinamică. De ce? Pentru că nu ştii numărul de pacienţi, nu poţi estima la virgulă numărul de pacienţi transportaţi cu ambulanţa, numărul de pacienţi care se prezintă la UPU, numărul de pacienţi care stau în ATI şi cât stau ei. Adică este o volatilitate foarte mare şi este nevoie de o flexibilitate întotdeauna", a afirmat Alexandru Rogobete, miercuri seară, la Antena 3.

El a arătat că anul acesta numărul pacienţilor care au avut nevoie de ambulanţă a crescut, comparativ cu anul trecut, iar costul combustibililor a dus la creşterea cheltuielilor pentru serviciile de ambulanţă.

"Mare parte din bugetul de bunuri şi servicii din bugetul Ambulanţei de la Ministerul Sănătăţii s-a dus în prima parte pe combustibili şi asta e o problemă", a subliniat Rogobete.