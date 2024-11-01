Claudiu Manda (PSD), despre anticipate: Nu ne e frică, atenţionăm că lucrurile vor degenera mult

Despre negocierile pentru formarea unei noi majorităţi parlamentare, el a precizat că mai degrabă aşteaptă responsabilitate de la UDMR şi pot să existe voturi, nu ca partide politice, şi din PNL, şi din USR, şi poate şi din alte partide politice, pentru că colegii parlamentari pot să gândească că e un moment care trebuie depăşit.

"Această soluţie de anticipate, deşi nu ne sperie, dar s-ar putea să ajungem acolo, şi eu spun aceasta mai degrabă ca un semnal de alarmă, că, dacă se va ajunge acolo, PSD spune aşa: nu ne e frică, nu ne agăţăm de ideea că să nu facem, doar pentru faptul că vrem să fim responsabili, atenţionăm că lucrurile vor degenera mult şi că cine vrea să le declanşeze trebuie să înţeleagă că România va plăti nişte costuri ca ţară, în primul rând", a spus secretarul general al PSD, Claudiu Manda, la Adevărul.

El a precizat că Bolojan va rămâne interimar până când n-o să mai fie interimar, până când o să fie un guvern care să-l înlocuiască.

"Acest guvern care să-l înlocuiască poate să vină în 3 zile, în 30 de zile sau într-o perioadă foarte lungă", a arătat Manda, el precizând că nu vede în zona de dreapta intenţia de a construi o majoritate cu care să vină în faţa preşedintelui şi să spună: să avem un guvern cu puteri depline.

Potrivit lui Manda, în zona aceasta de partide de dreapta, UDMR-ul nu-l vede la fel ca PNL şi USR.

"UDMR-ul mi s-a părut, aşa l-am văzut când eram în Senat şi cum dialogam (…) ei nu gândesc emoţional, ci gândesc raţional. Ei sunt totuşi constructivi, nu destructivi. Adică, într-un moment în care ar fi nevoie de responsabilitate, te poţi aştepta la responsabilitate din partea lor să voteze un guvern sau să voteze un program de guvernare

"Dacă aşteptăm responsabilitate, mai degrabă o aşteptăm de la UDMR, decât din partea celor de la USR, spre exemplu, şi cred că pot să existe voturi, nu ca partide politice, şi din PNL, şi din USR, şi poate şi din alte partide politice, pentru că colegii parlamentari pot să gândească că e un moment în care să depăşim

Claudiu Manda a mai spus că "PSD-ul nu s-a cramponat nici măcar de numele de prim-ministru".

"Noi spunem că dacă există o disponibilitate să construiască o majoritate în jurul PSD şi ar putea să existe o nominalizare de prim-ministru alta decât Sorin Grindeanu, nu ne opunem, nici nu spunem da la orice nume, dar nu ne opunem", a spus secretarul general al PSD.