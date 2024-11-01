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Kelemen Hunor neagă că UDMR l-ar fi refuzat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier

| 10 sep, 18:39

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a negat joi că l-ar fi refuzat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, precum și că s-ar fi certat cu liderii PSD și PNL, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, așa cum s-a vehiculat în spațiul public.

 

'Am văzut știri date pe surse despre faptul că eu l-aș fi refuzat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, ceea ce este complet fals. Tot acolo scrie că eu i-aș fi cerut domnului președinte Dan să desemneze doar pe cineva cu carnet de partid. Vă spun simplu și clar: nu este adevărat. Este dezinformare. Este manipulare. Mai repet odată: este MINCIUNÃ! Este DEZINFORMARE! Ar fi bine să se oprească din manipulare toți cei care vor să lase impresia că din cauza noastră nu se poate forma un guvern cu drepturi depline', a precizat liderul UDMR într-o postare pe Facebook.
El a menționat că se poate forma o majoritate și fără UDMR și a subliniat că nu va vota un guvern cu 'traseiști'.
'Se poate forma o majoritate și fără noi, și cu noi. Asta este adevărat. Cu noi însă nu se poate forma o majoritate pentru învestirea unui guvern cu SOS, cu eventuali fugari din AUR, cu celelalte fracțiuni care s-au format din traseiști. Asta, într-adevăr, nu se poate. Unii încearcă, în continuare, să vehiculeze ideea că au intervenit ba cei de la Bruxelles, ba cancelarul german, ba premierul Ungariei. Liniștiți-vă, oameni buni, nimeni nu a intervenit. Nu acceptăm nici intervenții, dar nici manipulare ordinară. România are nevoie de un guvern cu drepturi depline, are nevoie de decizii clare, are nevoie de rectificare, are nevoie de un proiect de buget. Și da, are nevoie de oameni politici responsabili într-o perioadă extrem de instabilă în jurul nostru. Nu noi am aruncat majoritatea în aer, nu noi stăm fixați pe poziții absolut ridicole față de actualii și foștii parteneri de guvernare și nici nu putem salva majoritatea fără PNL și PSD. Și încă ceva: nu m-am certat nici cu Sorin Grindeanu, nici cu Ilie Bolojan. Cu amândoi am un dialog civilizat în mod permanent. Încerc să-mi păstrez acest obicei și în continuare', a transmis președintele UDMR.

 

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