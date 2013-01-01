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Alexandru Rogobete: România are nevoie de un nou proiect pentru legea salarizării unitare

| 30 oct, 18:18

 

România are nevoie de o nouă lege a salarizării unitare, care să contribuie la dezvoltarea sistemului de sănătate și să prevină plecarea medicilor din țară, a declarat vineri ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

 

 

 

'România are nevoie de un nou proiect pentru legea salarizării unitare, este evident acest lucru, dar un proiect care să dezvolte sistemul de sănătate, nu un proiect care să producă cea mai mare migrație a medicilor din ultimii 10 ani de zile, și mă refer aici - 2015, când a fost cea mai mare migrație a doctorilor. În proiectul care nu a fost adoptat (în acest an - n.r.) un medic de anestezie-terapie intensivă pierdea până la 4.000 lei pe lună și o asistentă medicală între 1.000 și 1.500 lei pe lună. Nu consider că acel proiect a fost o pierdere pentru sistemul de sănătate, ba, din contră, a stabilizat sistemul de sănătate', a spus Rogobete la Palatul Victoria după ședința de Guvern.
O altă prioritate anunțată de ministru este remunerarea gărzilor efectuate de medicii rezidenți din primii trei ani de pregătire, despre care a spus că efectuează în prezent între patru și șase gărzi lunar fără să fie plătiți.
'Aceștia fac acum 4, 5, 6 gărzi pe lună neplătite. Vreau să fie foarte clar, și o spun ferm, pentru că știu că sunt persoane care trebuie să audă acest lucru. Medicul rezident nu este apendicul medicului primar și nici anexa profesorului. Este un membru al echipei medicale care are nevoie de suport, de susținere și de respect, la fel ca orice alt om din sistemul de sănătate. Și acesta este motivul pentru care prima mea prioritate va fi includerea rezidenților la plata gărzilor și apoi actualizarea tarifului de gardă la valoarea anului 2026, pentru că cea mai mare inechitate în sistemul de sănătate astăzi este că plătim gărzile la un tarif calculat la valoarea salariilor din 2018', a menționat Rogobete.

 

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