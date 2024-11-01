Alin Tișe: PNL pare să fi ales nu să lupte pentru România, ci să negocieze propriul sfârșit

El afirmă că PNL pare să fi ales nu să lupte pentru România, ci să negocieze propriul sfârșit, fiind un partid care și-a abandonat identitatea, electoratul și propria istorie ''pentru a-și găsi supraviețuirea într-o alianță pe care realitatea o construise cu mult înainte ca ei să o recunoască public''.

''PNL nu mai există! A fost făcut cadou USR-ului. Nu s-a dizolvat printr-un congres prin vot democratic și nici nu i-a stins nimeni oficial lumina. S-a predat. Total! Încet și calculat. Cu protocoale semnate și cu ușile închise. Ceea ce spun de 100 de zile se vede acum cu ochiul liber: Criza politică nu a fost un accident. A fost mecanismul, care este evident acum pentru cine vrea să vadă. Au condiționat guvernarea, fără AUR și fără PSD! Au pus România să aștepte, au ținut țara în incertitudine și blocaj politic și economic. Apoi au făcut din blocaj o strategie. De ce? Ca, într-un final, să poată spune: 'Nu există alternativă'. Ba există. Doar că alternativa lor nu a fost niciodată o soluție pentru România. A fost USR'', a scris Tișe miercuri pe Facebook.

În opinia lui, ''tot acest joc al condiționărilor, al ultimatumurilor și al crizei a servit unui singur scop: să pregătească terenul pentru împreunarea PNL cu exact partidul cu care, până mai ieri, pretindeau că nu au nimic în comun''.

''Astăzi, măștile celor care conduc PNL azi cad. PNL nu mai este PNL! Este doar ambalajul unei dispariții politice. Un partid care și-a abandonat identitatea, electoratul și propria istorie pentru a-și găsi supraviețuirea într-o alianță pe care realitatea o construise cu mult înainte ca ei să o recunoască public. Și atunci întrebarea nu mai este: 'de ce este România în criză?' Întrebarea adevărată este: 'cine a avut nevoie ca România să rămână în criză?' Se demonstrează că acum, pentru PNL, criza nu este ceea ce trebuie rezolvat. Este ceea ce trebuie întreținut până când oamenii acceptă soluția pregătită dinainte. Iar acum, după 100 de zile, scenariul devine limpede. PNL nu s-a dus spre USR. PNL național și conservator a fost împins, pas cu pas, spre propria desființare! Iar ceea ce ni se prezintă astăzi drept 'necesitate politică' seamănă tot mai mult cu finalul unui plan început cu mult timp în urmă'', a spus Alin Tișe.

România nu are nevoie de partide care își schimbă identitatea ca să rămână la putere, pentru că un partid poate pierde puterea în alegeri, transmite el.

''Dar, în clipa în care își pierde identitatea, nu mai este învins. Este terminat. Iar astăzi, PNL pare să fi ales nu să lupte pentru România, ci să negocieze propriul sfârșit!'', a fost mesajul lui Tișe.

Grupurile parlamentare ale PNL și USR au semnat, luni, un acord de colaborare parlamentară pentru sesiunile din această legislatură, stabilind printre priorități reforma administrației, reforma electorală, eliminarea supraimpozitării muncii part-time.