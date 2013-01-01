'Ilie Bolojan ne-a exclus astăzi din grupul PNL pentru un motiv simplu: nu acceptă să fie contrazis! Mai ales atunci când i se spune că a greșit. Eu am avut curajul să spun răspicat ceea ce mulți evită să spună: a greșit profund în privința reformei din educație. Sunt profesoară. Cunosc școala românească, nu din rapoarte și calcule făcute în birouri, ci din realitatea de zi cu zi. Știu ce înseamnă fiecare oră în plus pusă pe umerii unui profesor, fiecare responsabilitate suplimentară și fiecare compromis făcut în numele unei reforme prezentate drept eficientizare', a scris Anisie pe Facebook.

Ea a susținut că legea a crescut norma didactică, a pus o presiune suplimentară asupra profesorilor și a accentuat starea de epuizare din cancelarii. Potrivit acesteia, reducerea timpului alocat pregătirii lecțiilor și fiecărui copil afectează calitatea educației.

'Copiii sunt cei care plătesc prețul acestor decizii. Într-o țară confruntată cu rezultate slabe la testările PISA, cu abandon școlar și cu un nivel îngrijorător al analfabetismului funcțional, soluția nu poate fi să punem și mai multă presiune pe cei care țin școala în picioare. În august, Guvernul a vrut să elimine bursele sociale în perioada vacanței. Am spus imediat că este o decizie profund nedreaptă. Pentru o familie cu venituri reduse, august nu este o lună oarecare. Este luna în care trebuie cumpărate rechizitele, hainele și încălțămintea pentru începutul școlii. Un copil care nu are condițiile minime pentru a reveni în septembrie în clasă este un copil pe care riscăm să-l pierdem din sistem', a mai arătat Anisie.

Senatoarea a menționat că a criticat această decizie, iar Guvernul a revenit asupra ei, astfel că bursele au fost menținute.

'Așadar, uneori, a spune că o măsură este greșită nu înseamnă opoziție politică, ci responsabilitate. Dar lucrurile au mers mult mai departe. Atunci când am contestat în instanță o decizie pe care am considerat-o nedreaptă, iar instanța ne-a dat dreptate, răspunsul lui Ilie Bolojan a fost o amenințare: 'retrageți procesele sau veți fi îndepărtată din toate funcțiile'. Să ne înțelegem foarte bine: într-un stat de drept, nimeni nu poate fi sancționat pentru că își exercită dreptul de a se adresa justiției. O hotărâre judecătorească nu poate fi negociată prin amenințări politice! Așadar, unde se termină autoritatea politică și unde începe constrângerea?!', a mai scris Anisie.

Ea a adăugat că este cu atât mai greu de înțeles faptul că această confruntare începe cu două femei.

'Se pare că Ilie Bolojan este dispus să accepte un grup parlamentar PNL mai mic în Senat, doar pentru a nu avea în jurul său voci care îl contrazic. Un partid nu devine mai puternic prin eliminarea celor care au opinii diferite', a mai susținut Anisie.

Senatoarea a precizat că nu intenționează să părăsească PNL.

'PNL nu este proprietatea unui lider vremelnic! Este un partid cu istorie, cu valori, cu membri și cu oameni care au muncit pentru el. Apartenența la un partid nu înseamnă obediență, iar solidaritatea nu înseamnă tăcere în fața greșelilor. Nu am intrat în politică pentru a aplauda orice decizie, indiferent de consecințe. Nu am făcut-o pentru funcții și nici pentru privilegii. Am făcut-o pentru că am crezut și cred în dreptul de a avea o voce, de a susține principii și de a apăra interesele oamenilor pe care îi reprezint. Dacă a spune adevărul despre problemele educației este o vină, atunci îmi asum această vină. Dacă a apăra dreptul de a merge în instanță este o sfidare, atunci îmi asum și această sfidare', a mai scris Monica Anisie.

Potrivit acesteia, un partid liberal ar trebui să înțeleagă un lucru fundamental: loialitatea nu înseamnă supunere, iar libertatea de exprimare nu este un privilegiu acordat de lider, ci este un drept.

Senatoarele Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie au fost excluse miercuri din grupul parlamentar liberal, iar în cazul senatorilor Mihai Veștea și Sorin Cîmpeanu o decizie a fost amânată pentru două săptămâni.

Biroul Politic Național al PNL a decis în urmă cu două săptămâni ca liberalii care au încălcat deciziile partidului și au apelat la instanță pentru a bloca activitatea acestuia au la dispoziție 10 zile pentru a-și retrage contestațiile și a-și clarifica drumul politic.

Un număr de 16 liberali - Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Sorin Prișcă, George Scarlat, Ionuț Stroe, Mihai Veștea, Sebastian Rusu, Eduard Mititelu - au atacat în instanță deciziile luate de conducerea partidului, inclusiv cele privind sancționarea lor pentru susținerea Guvernului propus de Adrian Veștea.