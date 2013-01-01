'Rusia vrea mai mult decât Ucraina', a declarat Merz, în timpul unei dezbateri asupra bugetului pe 2027 în Bundestag (camera inferioară a parlamentului federal).

'Cine nu înțelege asta nu înțelege această lume sau urmărește scopuri complet diferite în ceea ce privește libertatea, deschiderea și liberalismul țării noastre' , a adăugat Merz, ale cărui comentarii au fost adresate partidului de extrema dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD) și stângii, ambele exprimând critici față de sprijinul Germaniei pentru Ucraina în lupta sa împotriva Rusiei.

Rusia urmează un curs de escaladare din ce în ce mai mare în regiunea baltică, în Polonia, în jurul Mării Negre, în spațiul cosmic, precum și 'aici, în această țară, chiar și cu prețul vieților omenești', a spus cancelarul Merz, referindu-se la descoperirea unei drone încărcate cu explozibil pe aeroportul din Leipzig în august, care a fost atribuită Rusiei de către Berlin.

Din acest motiv, 'noi, ca europeni, trebuie să îi arătăm Rusiei limitele ei', a spus cancelarul: 'O vom face și trebuie să o facem!'.

Merz a subliniat că țările participante la Coaliția Voinței, un grup de țări care susțin Ucraina și care s-au reunit săptămâna trecută la Berlin, și-au reafirmat angajamentul de a continua să acorde sprijin Kievului.

Printre participanții la reuniune s-au aflat și reprezentanți ai SUA, care, în opinia sa, 'au fost clar surprinși de cât de uniți erau europenii în această problemă'.

Această unitate, a spus cancelarul german, 'ne permite să fim prudenți în optimismul nostru cu privire la perspectiva păcii, a unei păci adevărate'.