„Se baza pe ce îi explica domnul Neacşu”, adaugă Ioana Dogioiu. Ioana Dogioiu spune că multe din informaţiile date pe surse din şedinţele coaliţiei PSD-PNL-USR-UDMR erau „minciuni înfiorătoare”.

"Era un spectacol (şedinţele coaliţiei - n. red.). O vreme eu n-am participat la şedinţele coaliţiei pentru că domnul Bolojan nu a dorit să facă din şedinţele coaliţiei un spectacol. A vrut să fie reuniuni de lucru unde chiar să facem treabă şi a zis să venim fără comunicatori, numai noi între noi. PSD nu a respectat din start lucrul ăsta. Dar nu numai că nu a respectat, dar din şedinţele coaliţiei ieşeau tot felul de minciuni înfiorătoare date pe surse, care nu aveau nicio legătură cu realitatea. Pentru că le verificam ulterior, mă duceam să întreb… nici poveste. Nu numai dl Bolojan, mai întrebam şi la UDMR (…) După care dl Bolojan a zis gata şi din momentul ăla am început şi eu să particip la şedinţele coaliţiei", a declarat Dogioiu pentru Cotidianul.

Fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului Bolojan spune că Sorin Grindeanu participa la început la coaliţie însoţit de Marian Neacşu şi miniştrii de resort, iar de la începutul anului a început să participe secretarul general Claudiu Manda, iar la acel moment dinamica s-a schimbat. Ea spune că Claudiu Manda "era mut", dar "îl talona pe domnul Grindeanu în absolut tot ce spunea şi făcea".

"Dinamica coaliţiei pot să o împart în două etape. Prima etapă era când domnul Grindeanu venea la coaliţii însoţit doar de o echipă, să-i zicem, mai degrabă pe domeniu de discuţie, pe temele coaliţiei în ziua respectivă. Întotdeauna însoţit de domnul Neacşu, care era partea care înţelegea despre ce se vorbeşte în propoziţia respectivă. Domnul Grindeanu, care se plictisea în mod evident şi care cel mai adesea nu înţelegea până la capăt ce se discuta acolo, cu toată sinceritatea, se baza pe ce îi explica domnul Neacşu, plus miniştrii de resort. Blocajul era: stai să mai vorbim, să mai vedem, dar cum o fi aici, să mai mergem la partid să vorbim, mai vedem şi săptămâna viitoare, frână, frână, dar nu erau scandaluri în coaliţie, se punea în permanenţă frână. Aşa se lălăia treaba şi aşa s-au lălăit deciziile săptămâni, săptămâni, săptămâni şi, deşi era acuzat (Ilie Bolojan - n. red.) că este un dictator şi este un tiran şi nu vrea să asculte părerile altora, domnul Bolojan era foarte răbdător", relatează Dogioiu.

Ea a susţinut că, de la începutul acestui an, la şedinţele coaliţiei a început să vină şi Claudiu Manda, moment din care Grindeanu a început să ţină speech-uri în şedinţele de coaliţie "fix cum le ţine la televizor".

"Până când, undeva pe la începutul anului acesta, la şedinţele de coaliţie a început să vină domnul Manda (Claudiu - n. red.). Atunci s-a schimbat calimera. Domnul Manda era mut, eu nu l-am auzit pe domnul Manda la şedinţele coaliţiei spunând mai mult de 15 vorbe în total. Nu vorbea. Dar îl talona pe domnul Grindeanu în absolut tot ce spunea domnul Grindeanu, în tot ce făcea. Din momentul ăla, tonul domnului Grindeanu s-a schimbat. Domnul Grindeanu începea să ţină speech-uri în şedinţele de coaliţie fix cum le ţine la televizor, nu era nicio diferenţă (…) în care explica ce vrea PSD-ul să facă, exact discursul populist de la televizor îl ţinea în şedinţele coaliţiei. În momentul ăla, lucrurile au început să devină şi mai dificile, şi mai dificile, şi mai dificile, până când am ajuns la povestea cu bugetul, care a ieşit foarte greu, extrem de greu", a povestit Ioana Dogioiu, la Podcasturile Cotidianul.