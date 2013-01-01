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AUR: Ministrul Apărării promite o nouă armă de asalt, dar tace despre problemele Armatei României

| 06 noi, 18:23

AUR îl acuză pe ministrul Apărării, Radu Oprea, că vorbeşte despre fabricarea unei arme de asalt în România în următorii doi ani, dar nu prezintă soluţii concrete pentru deficitul de personal, modernizarea capacităţilor antidronă şi transformarea Armatei României. „Mai grav, proiectul anunţat nu are încă un contract semnat”, adaugă AUR.

 

Alianţa cere ministrului să explice public cum intenţionează să atingă obiectivul de 120.000 de militari, ce investiţii sunt prioritare şi cum va asigura pregătirea Armatei „pentru ameninţările actuale”. „Apărarea naţională nu se poate construi pe promisiuni fără finanţare, termene şi responsabilităţi clare”, consideră AUR.
Comisia de Apărare şi Afaceri Interne „Alexandru Ioan Cuza” AUR atrage atenţia că primele declaraţii ale ministrului Radu Oprea „nu răspund provocărilor strategice ale României”. Potrivit sursei citate, anunţul privind producerea unei noi arme de asalt poate reprezenta un obiectiv industrial legitim, însă ministrul a recunoscut că nu există încă un contract semnat, iar responsabilitatea instituţională actuală aparţine Ministerului Afacerilor Interne.
„Cine finanţează proiectul, cine răspunde de implementare şi ce garanţii există că termenul de doi ani va fi respectat?”, întreabă AUR, potrivit căreia problema fundamentală rămâne capacitatea Armatei României de a răspunde ameninţărilor militare actuale.
AUR solicită un calendar pentru atingerea obiectivului de 120.000 de militari, măsuri pentru recrutarea şi păstrarea personalului, precum şi investiţii în drone, sisteme autonome, război electronic şi apărare antiaeriană. Incidentele repetate din spaţiul aerian naţional impun modernizarea urgentă a capacităţilor antidronă.
„România nu îşi poate permite ca transformarea Armatei să rămână în urma evoluţiei ameninţărilor de securitate! Totodată, ministrul Apărării trebuie să explice de ce execuţia bugetară estimată pentru 2026 este de aproximativ 2,44% din PIB, sub angajamentul de 2,5%, şi ce efecte are această diferenţă asupra programelor militare. AUR cere publicarea priorităţilor de cheltuire, actualizarea privind Carta Albă a Apărării şi a Strategiei Militare a României, dar şi măsuri concrete pentru îmbunătăţirea salarizării, condiţiilor de muncă şi predictibilităţii carierei militare”, precizează sursa citată.
AUR solicită ministrului Radu Oprea să prezinte public un plan de acţiune cu termene, finanţare şi responsabilităţi clare, care să includă transformarea structurală a Armatei, programele prioritare de înzestrare, protecţia spaţiului aerian şi consolidarea resursei umane.
„Fiecare program trebuie justificat prin necesităţi operaţionale reale şi rezultate verificabile. Securitatea României nu poate fi administrată prin declaraţii de intenţie! Armata are nevoie de personal suficient, echipamente moderne, capacităţi de apărare adaptate războiului actual şi o conducere care să îşi asume obiective măsurabile. AUR cere ministrului Apărării să prezinte un plan pentru întreaga Armată Română, nu doar promisiunea fabricării unei noi arme!”, mai afirmă reprezentanţii AUR.

 

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