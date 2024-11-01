Homepage » Actual

AUR: Proiect de lege privind transparentizarea surselor pentru finanțarea organizațiilor non-profit

| 27 feb, 21:56

 

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus, în Parlament, o inițiativă legislativă pentru transparentizarea surselor de venit și finanțare ale asociațiilor, fundațiilor și federațiilor.

 

 

Potrivit unui comunicat al AUR transmis, vineri, AGERPRES, măsurile propuse sunt în conformitate cu principiile transparenței și libertății de informare promovate la nivel european.
Proiectul de lege instituie obligația pentru asociații, fundații și federații de a întocmi anual o listă care să evidențieze toate veniturile și sursele de finanțare ale acestora, indiferent de proveniența lor, cu precizarea tuturor elementelor de identificare ale persoanelor fizice și juridice.
Conform AUR, un raport întocmit la nivel european subliniază faptul că 'lipsa transparenței cheltuielilor UE privind finanțarea ONG-urilor provoacă probleme reale în monitorizarea utilizării fondurilor alocate'.
'O parte din granturile de funcționare acordate de UE ar putea, în lipsa unei transparențe și raportări corespunzătoare, finanța activități de reprezentare a unui interes față de factori de decizie în materie de politici. (...) O altă vulnerabilitate ce reiese din această situație este reprezentată de lipsa unei verificări corespunzătoare a îndeplinirii obligațiilor de respectare a valorilor UE pentru toate activitățile desfășurate de destinatari. Odată cu adoptarea și promulgarea proiectului de lege, se va garanta respectarea principiului transparenței și libertății de informare prin implicarea activă și directă a societății', susțin inițiatorii.

 

