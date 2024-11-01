Fritz, îngrijorat de buget: Nu putem să facem cadouri electorale pe caiet; USR nu va crește deficitul

Întrebat de presă despre adoptarea bugetului, Fritz a precizat: 'Nu pot, din păcate, să vă ofer aceste informații. Și asta, de fapt, asta, în sine, într-adevăr, este ceva ce mă îngrijorează. A fost o ședință de coaliție luni, a fost o întâlnire cu vicepremierii și cu premierul marți, în care încă nu am avut cifrele pe masă. Înțeleg că și unele ministere le-au trimis transmis foarte târziu și încă se încearcă să se împace toate cerințele. Ce pot să vă spun este că pentru noi, ca USR, este extrem de important să nu continuăm pe calea păguboasă din trecut, în care închidem diferențele politice și închidem dificultățile de a finanța anumite lucruri prin a crește deficitul prin datorii. Trebuie să ne decidem care sunt prioritățile și nu putem să facem cadouri electorale pe caiet și tocmai de aceea mă aștept și din partea partenerilor de coaliție să vină cu propuneri și pentru fiecare leu pe care îl propun să ne și propună de unde să luăm. USR nu va crește deficitul.'

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, joi, că a confirmat împreună cu reprezentanții Comisiei Europene ținta de deficit bugetar de aproximativ 6% pe care România și-a propus-o pentru acest an și că țara noastră va respecta angajamentele asumate pentru corectarea traiectoriei de deficit.

'Am confirmat încă o dată cu comisarul pentru economie că România va urmări anul acesta o țintă de deficit care să se apropie de 6%, așa cum am anunțat, și că vom respecta angajamentele pe care ni le-am luat pentru a corecta traiectoria de deficit. Consider că, așa cum am constatat în aceste zile, când România a contractat împrumuturi cu dobânzi reduse față de anul trecut, aceasta este direcția pe care trebuie să o urmăm, în așa fel încât să ne reducem costul dobânzilor, să menținem absorbția de fonduri europene și să punem în practică măsurile de relaxare. Acestea au fost aspectele legate de discuția cu domnul Valdis Dombrovskis', a declarat Ilie Bolojan, la o conferință de presă la Bruxelles, la sediul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

El a mai precizat că discuțiile au vizat și provocările legate de bugetul pe anul acesta, subliniind că 2026 va fi 'un vârf de investiții', în principal datorită fondurilor europene din PNRR, care trebuie absorbite până la sfârșitul lunii august.