Homepage » Actual

Fritz, îngrijorat de buget: Nu putem să facem cadouri electorale pe caiet; USR nu va crește deficitul

| 27 feb, 21:50

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat vineri, într-o conferință de presă, că nu poate 'din păcate' să ofere informații despre buget și asta îl 'îngrijorează', precizând că 'USR nu va crește deficitul' pentru că 'nu putem să facem cadouri electorale pe caiet'.

 

Întrebat de presă despre adoptarea bugetului, Fritz a precizat: 'Nu pot, din păcate, să vă ofer aceste informații. Și asta, de fapt, asta, în sine, într-adevăr, este ceva ce mă îngrijorează. A fost o ședință de coaliție luni, a fost o întâlnire cu vicepremierii și cu premierul marți, în care încă nu am avut cifrele pe masă. Înțeleg că și unele ministere le-au trimis transmis foarte târziu și încă se încearcă să se împace toate cerințele. Ce pot să vă spun este că pentru noi, ca USR, este extrem de important să nu continuăm pe calea păguboasă din trecut, în care închidem diferențele politice și închidem dificultățile de a finanța anumite lucruri prin a crește deficitul prin datorii. Trebuie să ne decidem care sunt prioritățile și nu putem să facem cadouri electorale pe caiet și tocmai de aceea mă aștept și din partea partenerilor de coaliție să vină cu propuneri și pentru fiecare leu pe care îl propun să ne și propună de unde să luăm. USR nu va crește deficitul.'
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, joi, că a confirmat împreună cu reprezentanții Comisiei Europene ținta de deficit bugetar de aproximativ 6% pe care România și-a propus-o pentru acest an și că țara noastră va respecta angajamentele asumate pentru corectarea traiectoriei de deficit.
'Am confirmat încă o dată cu comisarul pentru economie că România va urmări anul acesta o țintă de deficit care să se apropie de 6%, așa cum am anunțat, și că vom respecta angajamentele pe care ni le-am luat pentru a corecta traiectoria de deficit. Consider că, așa cum am constatat în aceste zile, când România a contractat împrumuturi cu dobânzi reduse față de anul trecut, aceasta este direcția pe care trebuie să o urmăm, în așa fel încât să ne reducem costul dobânzilor, să menținem absorbția de fonduri europene și să punem în practică măsurile de relaxare. Acestea au fost aspectele legate de discuția cu domnul Valdis Dombrovskis', a declarat Ilie Bolojan, la o conferință de presă la Bruxelles, la sediul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.
El a mai precizat că discuțiile au vizat și provocările legate de bugetul pe anul acesta, subliniind că 2026 va fi 'un vârf de investiții', în principal datorită fondurilor europene din PNRR, care trebuie absorbite până la sfârșitul lunii august.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Fritz

Fritz, îngrijorat de buget: Nu putem să facem cadouri electorale pe caiet; USR nu va crește deficitul

27 feb, 21:50
Citeşte mai departe
psd

PSD solicită conducerii USR să verifice circumstanțele în care Caragea a fost numit la conducerea Uzinei Sadu

27 feb, 21:58
Citeşte mai departe
aur

AUR: Proiect de lege privind transparentizarea surselor pentru finanțarea organizațiilor non-profit

27 feb, 21:56
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Christina Applegate a dezvăluit că este imobilizată în mare parte la pat din cauza sclerozei multiple

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
rogobete
Rogobete anunță un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice
rogo
Rogobete: Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse
Radu Miruță
MApN: Radu Miruță a discutat cu ambasadorul Norvegiei în România despre oportunități de cooperare industrială și tehnologică
Marinescu
Marinescu: Ne propunem achiziționarea de brățări electronice care să fie utilizate de deținuții care merg în permisie
Rogobete
Rogobete: Punem în consultare publică Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
OUG publicată: Impozit pe casă și mașină mai mic pentru unii contribuabili / Primăriile pot tăia „cotele adiționale” (Document)
h
VIDEO Trump face un nou anunț șocant: vrea să preia o altă țară / „Este o naţiune cu probleme serioase şi doresc ajutorul nostru. Rubio se ocupă de asta”
h
Cât a investit România în apărare, în ultimii ani: Europa pompează sute de miliarde pentru înarmare
economica.net
feminis.ro
h
Christina Applegate a dezvăluit că este imobilizată în mare parte la pat din cauza sclerozei multiple
h
Instagram îi va avertiza pe părinți dacă un adolescent vorbește de sinucidere
h
Pentru Donald Trump, Robert De Niro este o „persoană cu tulburări mintale”
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ