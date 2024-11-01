Homepage » Actual

PSD solicită conducerii USR să verifice circumstanțele în care Caragea a fost numit la conducerea Uzinei Sadu

| 27 feb, 21:58

PSD a solicitat, vineri, conducerii USR să dispună, 'în regim de urgență', o verificare a circumstanțelor în care 'prietenul de familie' al ministrului Apărării, Radu Dinel Miruță, a fost numit la conducerea Uzinei Mecanice Sadu de către colegul său de partid, ministrul Economiei, Ambrozie-Irineu Darău.

 

'Liderii Uniunii Salvador România au obligația să explice numirea unui șef de centru chinologic la conducerea unei companii strategice din sistemul de apărare al țării. PSD solicită conducerii USR să dispună, în regim de urgență, o verificare a circumstanțelor în care prietenul de familie al ministrului USR al Apărării, Radu Dinel Miruță, a fost numit la conducerea Uzinei Mecanice Sadu, de către colegul său de partid, ministrul Economiei, Ambrozie-Irineu Darău. Inadecvarea profesională totală a persoanei numite, în raport cu funcția de conducere a unei companii de stat, cu rol strategic în sistemul de apărare al României, constituie o suspiciune rezonabilă majoră privind existența unui conflict de interese, cu implicații inclusiv de natură penală', se arată într-un comunicat de presă remis AGERPRES de PSD.
Potrivit PSD, Ministerul Apărării Naționale, condus de ministrul Radu Dinel Miruță, este 'clientul principal al companiei la care a fost instalat prietenul său de familie'.
'Ca atare, conducerea USR are obligația să lămurească public cum a fost posibil ca miniștrii săi să faciliteze numirea unui fost șef centru de dresaj de câini într-o funcție-cheie din sistemul de securitate națională, având în vedere că Uzina Mecanică Sadu produce muniție de tip NATO, necesară pentru asigurarea capacității de luptă pentru apărarea Flancului Estic. Verificările și lămuririle din partea conducerii USR sunt absolut necesare întrucât numirea mijlocită de miniștrii USR afectează grav imaginea Guvernului României în ansamblul său. Tăcerea liderilor USR în această chestiune nu face decât să adâncească starea de neîncredere, în condițiile în care ministrul Miruță insistă să-l susțină pe Salvador Caragea, în pofida incompetenței sale evidente în raport cu funcția în care a fost numit', afirmă social-democrații.

 

