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Băsescu: Mă tem că au mai rămas doar două soluții pentru a avea Guvern cu o oarecare stabilitate

| 13 oct, 18:29

Fostul președinte Traian Băsescu este de părere că au mai rămas doar două soluții pentru a avea un Guvern ''cu o oarecare stabilitate'', și anume un Guvern de uniune națională sau unul format în urma alegerilor anticipate.

''Doar o părere! Cu actualul premier desemnat sau cu altul, mă tem că au mai rămas doar două soluții pentru a avea Guvern cu o oarecare stabilitate: 1. Guvern de uniune națională format din toate partidele care au participat la alegeri; 2.Guvern format în urma alegerilor anticipate'', a scris marți Băsescu pe Facebook.

Potrivit acestuia, soluția adoptată va trebui să țină cont de prioritățile țării și de ''lista lungă a urgențelor guvernării''.

''Ne place sau nu, asta e!'', a transmis Traian Băsescu.

 

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