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Grindeanu către Bolojan: Vă cerem să participați la construcția unui guvern responsabil

| 13 oct, 18:34

PSD îi cere lui Ilie Bolojan să participe la construcția unui guvern responsabil, ceea ce îi va da și șansa să corecteze problemele pe care tot el le-a creat, i-a transmis premierului interimar liderul social-democraților, Sorin Grindeanu.

'Domnule Bolojan, renunțați să mai trăiți în trecut! Concentrați-vă pe prezent și mai ales pe viitor! Vă reamintesc. Guvernarea dumneavoastră și-a dovedit limitele deoarece s-a axat doar pe cultivarea sărăciei: taxe și impozite mărite, prețuri din ce în ce mai mari și venituri scăzute! Ceea ce PSD propune este schimbarea viziunii: o relansare economică reală, creșterea puterii de cumpărare a românilor și reluarea investițiilor! Asta vă cerem, să participați - în sfârșit! - la construcția unui guvern responsabil. Aveți șansa să corectați problemele pe care tot dumneavoastră le-ați creat!', afirmă Grindeanu, luni seara, într-o postare pe pagina sa de Facebook

Totodată, liderul PSD îi solicită șefului PNL să renunțe la ipostaza de spectator și să își asume să fie 'parte a soluției, nu în afara ei'.

'Nu puteți să vorbiți despre responsabilitate atunci când alegeți să fiți spectator. Românii nu merită să plătească în continuare prețul unui blocaj politic. Românii s-au sacrificat destul!

Acum au dreptul să nu mai poarte pe umeri greutatea unor politici absurde, cum au și dreptul să se bucure de un nivel de trai predictibil. Nu trebuie să se mai teamă că nu își vor putea plăti facturile, că le vor scădea veniturile sau că vor fi concediați. Experimentul social din ultimii 2 ani trebuie să înceteze! PSD este pregătit să participe la un nou Guvern, pe baza unui program care răspunde acestor cerințe ale societății. Program care poate fi pus în aplicare doar cu sprijinul unei majorități stabile. Aici nu este vorba despre PSD, domnule Bolojan! Am ajuns în punctul în care orice zi pierdută agravează situația tuturor! Trebuie să vă asumați să fiți parte a soluției, nu în afara ei!', subliniază Sorin Grindeanu.

Premierul interimar Ilie Bolojan a reafirmat luni seara că PNL este dispus să asigure învestirea unui guvern, chiar dacă nu face parte din el, dar că nu va guverna din nou împreună cu PSD 'pentru că refuză să îi mintă pe români cu soluții care nu au cum să funcționeze'.

Totodată, Bolojan a subliniat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că 'PNL nu va ataca niciodată soluții corecte pentru țară și nu va încălca un acord asumat'.

'Nu avem nicio șansă să recâștigăm încrederea românilor dacă nu ne respectăm unii pe alții și nu suntem responsabili. Noi nu suntem PSD. Noi nu considerăm că a guverna pentru țară înseamnă să fii 'fraier' sau să cazi într-o capcană', a spus liderul liberalilor.

 

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