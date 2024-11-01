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Blaga spune că președintele a încercat preluarea abuzivă a PNL: Nu e nicio scindare

| 15 iun, 20:06

Senatorul PNL Vasile Blaga, fost președinte al partidului, a declarat luni, înaintea ședinței BPN al PNL, că președintele Nicușor Dan încearcă să preia abuziv controlul Partidului Național Liberal, menționând că nu este nicio scindare a partidului.

 

'Avem ședință. Deciziile le vom avea înăuntru, dar nu prea am mai văzut situații ca cea de acum, să fie pus un partid politic în situația aceasta, adică au încercat o preluare abuzivă. (...) Clar din partea președintelui. Despre asta a fost vorba. O vedeți dumneavoastră sau cineva altfel? Eu n-am mai văzut după '90 și ceva', a afirmat Blaga.
El a spus că 'nu e nicio scindare' a partidului.
'Dacă votul ar fi de 33 la 31 în favoarea domnului Bolojan, domnul Bolojan este astăzi cu peste 10 procente peste partid și va duce partidul la peste 30%. Să ne înțelegem', a adăugat Vasile Blaga.
Potrivit acestuia, fiecare membru al PNL este liber să voteze cum vrea.
'Eu nu pot să impun nimănui cum să voteze', a subliniat el, menționând că cei care votează Guvernul Veștea se exclud singuri din partid.
'Avem un statut. Pentru PNL, statutul partidului pentru membrii lui este constituția lui' - cine o încalcă într-un fel sau altul se situează în afară', a arătat senatorul PNL.
El a mai spus că trebuie convocat un congres cât mai repede cu putință.
Întrebat de excluderea lui Veștea din partid, Blaga a răspuns: 'Mai avem până acolo, acum avem ședința de partid'.
'Oricine nu se supune deciziilor partidului, într-un fel sau altul, trădează', a mai declarat Vasile Blaga.
Luni, Biroul Politic Național al PNL s-a reunit pentru a discuta și a lua o decizie în privința situației create în urma nominalizării prim-vicepreședintelui Adrian Veștea pentru funcția de premier. La ședință sunt invitați să participe deputații și senatorii PNL, primarii de municipiu reședință de județ și președinții de consilii județene care nu sunt membri ai Biroului.

 

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