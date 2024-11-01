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Bode: Nu-mi amintesc ca un guvern să fie format dintr-un număr atât de mare de miniștri de la un singur partid

| 14 oct, 16:22

Deputatul PNL Lucian Bode a declarat, miercuri, că nu-și amintește să fi fost vreun guvern format dintr-un număr atât de mare de miniștri de la un singur partid cum va fi cel propus de premierul desemnat Luca Niculescu, din care va face parte PSD, menționând că liberalii au guvernat în alianță cu social-democrații în 2020-2024 și au avut o 'împărțire corectă' a ministerelor.

 

'Românii și România merită să aibă un guvern cu puteri depline. (...) Noi, dacă vă amintiți bine, PNL a guvernat cu PSD într-o alianță în 2020 - 2024, am avut o împărțire corectă a ministerelor de acolo între PNL și PSD. Nu-mi amintesc ca un guvern, din vremea lui Adrian Năstase, să fie format dintr-un număr atât de mare de miniștri dintr-un singur partid. Nu spun că este un lucru rău, eu spun că e un lucru foarte bun că România s-ar putea să aibă un guvern', a afirmat, înainte de ședința grupurilor parlamentare ale PNL, Lucian Bode, care a fost unul dintre susținătorii Guvernului propus de Adrian Veștea.
Referitor la posibilitatea unei erori strategice ca PNL să dea un vot pentru Guvernul Niculescu, Bode a spus: 'Cei care au decis această strategie să răspundă la această întrebare'.
Senatorul liberal Vasile Blaga a afirmat, luni, că ar fi de acord cu guvernul propus de premierul desemnat Luca Niculescu dacă respectă 'exact' condițiile pactului pe care îl va semna PNL cu premierul.
'Dacă respectă exact condițiile pactului, da', a răspuns Blaga, întrebat pe această temă și despre faptul că din guvernul propus ar face parte PSD.
De asemenea, el a adăugat că o garanție a respectării acestui pact de către guvern ar fi dacă documentul va fi semnat cu premierul.
Întrebat dacă nu cumva ar fi trebuit ca liberalii să voteze guvernele propuse de Adrian Veștea sau de Eugen Tomac, din care nu făceau parte social-democrații, Blaga a răspuns: 'Adică dacă soțul dumneavoastră ar fi mers cu altcineva, l-ați fi iertat? Cam așa era vorba'.

 

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