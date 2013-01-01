''Șantierul imens care trebuie deschis în România este ampla reformă a statului pe toate palierele sale. Ea trebuie pornită de sus în jos, de la cele mai înalte niveluri ale statului până la nivel de comună. Acest demers trebuie început în ordinea corectă, printr-un proiect concret de reducere a numărului de parlamentari. Îl vom depune în zilele următoare. Trebuie puse în practică prevederile Ordonanței privind reforma administrației, pe care am adoptat-o la începutul anului și de care PSD fuge. Fără intervenția în marile sisteme, în sănătate, ordine publică, instituții centrale, nu vom putea reduce cheltuielile statului'', a scris Bolojan pe Facebook.

Potrivit fostului premier, următorii pași trebuie să privească județele, orașele și comunele, pornind însă de la criterii obiective, nu doar numerice, și cu o țintă foarte precisă pentru oameni - servicii mai bune, resurse eficient folosite, dezvoltare și prosperitate.

''Ca să o faci temeinic, trebuie să calculezi fiecare detaliu dintr-un ansamblu, astfel încât statul reformat să fie un ansamblu modern, eficient, la dispoziția cetățeanului, nu un alt uriaș cu picioare de lut care să cadă în capul contribuabilului. Am discutat aceste lucruri astăzi cu reprezentanții primarilor PNL de comune și sunt încântat de implicarea și profesionalismul lor. În vechea coaliție, având o majoritate consistentă, am propus reforma statului. PSD nici nu a vrut să audă. Cu greu au acceptat reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în administrație, pe care au sabotat-o la aplicare. Nici acum n-o vor, doar simulează pentru a acoperi tot ce fac pe dedesubt, singuri sau cu AUR, în favoarea clientelei de partid și pentru împărțirea politică a țării'', a spus Ilie Bolojan.

El a arătat că, dincolo de ''tot felul de baloane de săpun'' despre reforma teritorială, PSD a produs un singur document concret - comasarea voluntară a comunelor, ceea ce legea permite și acum.

''Adică PSD începe cu cei mai mici, pe care îi crede mai ușor de convins cu stimulente iluzorii. Pe de o parte, le vântură stimulentul, pe de altă parte, îi amenință că, dacă nu se supun voluntar, îi vor obliga. Singurul argument al acestei pseudoreforme este reducerea cheltuielilor de funcționare. Dar ele pot fi obținute chiar mai bine prin reducerea numărului de consilieri locali, a indemnizațiilor acestora, prin renunțarea la postul de viceprimar, la cel de consilier personal în localitățile mici și la posturile inutile. Ceea ce propune PSD nici măcar nu ar reduce cheltuielile. Cei care acceptă comasarea vor avea impozitele locale reduse cu 50% vreme de 5 ani. Și de unde vor veni banii pentru funcționarea acelor localități și pentru dezvoltarea lor? De la bugetul de stat. Și bugetul de stat de unde are bani? Din taxele și impozitele tuturor și din împrumuturi. Ce categorie de venituri își propune PSD să crească: taxele și impozitele tuturor sau împrumuturile cu dobândă?'', a precizat liberalul.

PSD nu oferă nicio viziune de dezvoltare, niciun răspuns la actualele dezechilibre economice și demografice, consideră Bolojan.

''Vorba unui coleg primar, comasarea asta a PSD e ca atunci când a tuns necuratul mâța: mult scandal, blană mai deloc. Ceea ce face acum PSD este doar compromiterea ideii de reformă într-o ceață care să acopere lipsa de soluții pentru încasarea banilor din PNRR, pentru bugetul anului viitor și pentru satisfacerea uriașelor așteptări create iresponsabil. Plus promovarea interesului politic al unor decupaje locale calculate pentru viitoarele alegeri'', a susținut Ilie Bolojan.