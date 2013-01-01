''România nu mai are timp de conflicte sterile, de orgolii și de experimente politice. Are nevoie de viziune, de decizii fundamentale și, mai ales, de responsabilitate. PSD și-a asumat un proiect de țară, poate cel mai important din ultimii 36 de ani: reforma administrativ-teritorială a României. România de astăzi nu mai este România anului 1968. Demografia s-a schimbat profund, economia s-a restructurat, unele comunități au prosperat, altele s-au depopulat. Arhitectura administrativă a rămas însă, în esență, aceeași. Discutăm, așadar, despre un proiect care depășește durata unui mandat sau interesele unui partid și care va defini modul în care funcționează statul român în următoarele decenii. Tocmai amploarea reformei ne obligă la respectarea unui principiu fundamental: nu putem decide viitorul comunităților fără să-i consultăm pe oamenii care trăiesc în ele'', a scris Fifor, marți, pe Facebook.

El a adăugat că cetățenii trebuie să participe la configurarea viitoarelor structuri administrative locale, iar aleșii lor să construiască împreună cu aceștia soluții adaptate realităților din teren.

''Acestea vor fi ulterior integrate într-o nouă arhitectură administrativă națională. Harta nu este punctul de plecare al reformei. Este rezultatul ei. Iar PSD a făcut deja pași concreți. Am prezentat șase criterii fundamentale: populație și demografie, sustenabilitate economică, capacitate administrativă, conectivitate, accesibilitate și servicii publice locale. De aceea, discuția despre pragul de 2.500 sau 3.000 de locuitori nu poate substitui o analiză complexă. O comună izolată nu poate fi evaluată identic cu una aflată lângă un mare centru urban. Am gândit un proces în două etape: unirea voluntară a localităților mici, pentru care Ministerul Dezvoltării a pus deja în consultare proiectul de ordonanță, urmată de reorganizarea unitară la nivel național. Vor exista opinii diferite, scenarii alternative și controverse. Este firesc. O asemenea reformă are nevoie de expertiză, dezbatere și consens, nu de decizii impuse. Miza, la sfârșitul zilei, nu este să avem mai puține primării pe hârtie, ci să reducem decalajele de dezvoltare dintre comunități, să asigurăm accesul cetățenilor la servicii publice de calitate și să creăm capacitatea administrativă și economică necesară unor investiții consistente'', a menționat acesta.

Mihai Fifor a precizat că România nu are nevoie de o hartă nouă care să ascundă problemele vechi, are nevoie de un stat care funcționează mai bine.

''Aceasta este responsabilitatea pe care PSD și-o asumă'', a subliniat deputatul social-democrat.