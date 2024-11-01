Homepage » Actual

Bolojan: Este foarte posibil să declanșăm procedurile de angajare a răspunderii pe reforma în administrație

| 17 noi, 17:51


Premierul Ilie Bolojan a declarat că este foarte posibil ca, săptămâna viitoare, Guvernul să declanșeze procedurile de angajare a răspunderii pe pachetul de reformă din administrația locală și cea centrală, cu o propunere de reducere a cheltuielilor pe cele două administrații cu 10%.

 

Șeful Executivului a participat, luni, la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România.
'În ceea ce privește reforma în administrație, după o perioadă prea lungă, spun eu, totuși am căzut de acord, de principiu, pe acest pachet important, care înseamnă nu doar reduceri de cheltuieli în administrație, ci și întărirea capacității administrației de a-și face treaba. Și este foarte posibil ca săptămâna viitoare, cred eu, să declanșăm procedurile de angajare a răspunderii pe acest pachet de reformă din administrația locală și cea centrală. (...) Pe cele două administrații propunerea care este cuprinsă în acest proiect de lege este o reducere a cheltuielilor cu 10 %', a declarat Ilie Bolojan.
El a explicat că, în administrația locală, 'baza de calcul este grila stabilită prin Ordonanța 63, care ar urma să se reducă cu 30%'.
'Și vom fi în două situații, unități administrative care, după noua grilă, au personal sub noul standard, unde nu există niciun efect, și unități administrative care sunt peste noua grilă cu numărul de personal, unde vor fi niște efecte. Ele pot fi gestionate de dumneavoastră, în principiu, în două modalități: ori prin reducerea de personal, în așa fel încât să vă încadrați în noua grilă - o ipoteză de lucru; această ipoteză este cea de bază care se va aplica, va fi singura care va rămâne valabilă de la 1 ianuarie 2027, conform proiectului de lege, dar până atunci aveți a doua ipoteză de lucru, cea de reducere a anvelopei salariale, calculată în așa fel încât fondul de salarii nou să reprezinte o valoare redusă cu 10% față de fondul de salariu pe care l-ați avea în cazul în care, să spunem, îl depășiți. Formula de calcul va fi explicitată, dar asta e o formulă tranzitorie, care ar fi valabilă doar anul acesta', a afirmat Bolojan.
El a arătat că, în afară de aceste prevederi, proiectul conține mai multe lucruri 'foarte bune', care 'întăresc capacitatea administrației locale de a face politici în domeniul urbanismului, în planificările urbane, încasările de taxe și de impozite și permit rețineri la sursă din drepturi cuvenite unor persoane care au restanțe către bugetul local, inclusiv ceea ce a propus Asociația Municipiilor - o formulă de testare anuală care să vă permită să vă păstrați angajații competenți'.
Premierul a estimat că, în condițiile în care acest pachet nu ar avea probleme de constituționalitate, ar trebui să devină operațional din luna decembrie, dar 'efectele lui se vor vedea probabil din primăvară încolo, pentru că e nevoie de câteva luni de zile pentru ca prevederile să fie transpuse în realitate'.
'Din punctul meu de vedere, e un pachet bun, care întărește capacitatea administrației de a-și exercita competențele pe teritoriul pe care îl administrează. De asemenea, creează condițiile pentru descentralizare. Pe de o parte, se clarifică, cât se poate de clar, că pe componenta de jocuri de noroc autoritatea locală va avea o competență cât se poate de clară, poate să stabilească zone, poate să interzică în totalitate, poate să-și stabilească taxe speciale ca să regleze intensitatea în zonele cu jocuri de noroc și, de asemenea, din toate punctele de vedere este întărită autoritatea administrației', a mai spus Bolojan.

 

