Bolojan: O pace pe termen lung nu poate fi gândită fără ca Ucraina și țările UE să fie de acord cu soluțiile propuse
O pace pe termen lung nu poate fi gândită fără ca Ucraina și țările Uniunii Europene să fie de acord cu soluțiile care sunt propuse, a declarat joi prim-ministrul Ilie Bolojan.
El a răspuns astfel într-o conferință de presă comună cu cancelarul austriac, Christian Stocker, la o întrebare privind contribuția Europei la situația privind Ucraina și securitatea în Balcanii de Vest.
'O pace pe termen lung nu poate fi gândită fără ca Ucraina și fără ca țările Uniunii Europene să fie de acord cu soluțiile care sunt propuse și să le susțină în așa fel încât să nu ajungem doar la o încetare a focului, ci să ajungem la soluții care să asigure pacea în estul Europei, pentru că ceea ce se întâmplă în Ucraina ne influențează pe toți și de aceea participarea țărilor europene la găsirea unei soluții este o condiție pentru a avea soluții care într-adevăr sunt de succes', a afirmat Ilie Bolojan.
