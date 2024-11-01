Homepage » Actual

Bolojan: PNL are nevoie de claritate și decizii asumate; e momentul să punem lucrurile în ordine

| 17 iun, 22:59

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat, miercuri, că a propus organizarea Congresului extraordinar al partidului pe 21 iunie, subliniind că este nevoie de claritate, decizii asumate și de 'o direcție confirmată fără echivoc'.

 

Liderul PNL a punctat că liberalii nu și-au dorit acest congres, dar 'situația o impune'.
'Partidul Național Liberal are nevoie de claritate, de decizii asumate și de o direcție confirmată fără echivoc. De aceea, am propus astăzi organizarea Congresului Extraordinar al PNL pe 21 iunie. Nu ni l-am dorit, dar situația o impune. Este momentul să punem lucrurile în ordine, să clarificăm direcția partidului și să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut pentru românii care ne-au acordat încrederea. Sunt convins că a fi coerenți între ceea ce spunem și ceea ce facem este o condiție de bază pentru a putea fi un partid pe care te poți baza, un partid al modernizării României', a scris Bolojan, pe pagina sa oficială de Facebook.
Luni, Biroul Politic Național al PNL s-a pronunțat împotriva participării partidului la un Guvern cu PSD (39 de voturi 'pentru', 10 'împotrivă', patru abțineri), împotriva susținerii unui Guvern condus de Adrian Veștea (41 de voturi 'pentru', 13 'împotrivă', două abțineri) și pentru a-i solicita acestuia să-și depună mandatul de premier desemnat (39 de voturi 'pentru', 13 'împotrivă', trei abțineri).
Marți, PNL a anunțat că Adrian Veștea se situează în afara partidului după ce nu a dat curs ultimatumului de a-și depune mandatul de premier desemnat.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

vvvv

Veștea: Prin modificarea Statutului PNL se dorește o concentrare de putere pentru Bolojan și pentru mine o excludere

19 iun, 21:15
Citeşte mai departe
Nicusor Dan

România nu are o problemă cu migrația în acest moment, declară Nicușor Dan la Bruxelles

19 iun, 21:24
Citeşte mai departe
bolo

Bolojan anunță că își depune la Congres candidatura pentru un nou mandat de președinte al PNL, împreună cu echipa sa

19 iun, 21:22
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Incident între rapperul Cheloo şi un echipaj de Poliţie, la Spitalul Municipal Câmpina, unde artistul fusese adus de la Spitalul Voila

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Bolojan:
Bolojan: Există întârzieri de plată la proiecte PNRR; fără să ne plătim constructorii, greu să fie finalizate în august
Alexandru Rafila
Rafila susține preluarea procedurilor de achiziție de la Banca Mondială pentru proiectele mari cu fonduri UE
Demeter:
Demeter: Mi s-au atribuit afirmații pe care nu-mi amintesc să le fi făcut; mă retrag din funcție, dacă se adeveresc
Cseke Attila
Cseke Attila: Sper să reuşim să să se regăsească în proiectul de lege introducerea unor criterii de performanţă la salarizare
Gabriel Andronache
Gabriel Andronache (PNL): PSD insistă pentru a deraia Programul SAFE România, prin atacarea lui la CCR
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Falia dintre Varșovia și Kiev se adâncește - Lui Zelenski i-a fost retrasă cea mai înaltă decorație poloneză
h
Cazul surorilor Samson și disputa România–Suedia. Ministerul Justiției spune că a intervenit de peste 75 de ori și a informat Cotroceniul
h
Alertă sanitară într-un cunoscut lanț de magazine - Un produs destinat bebelușilor și copiilor mici a fost retras de la comercializare
economica.net
feminis.ro
h
Incident între rapperul Cheloo şi un echipaj de Poliţie, la Spitalul Municipal Câmpina, unde artistul fusese adus de la Spitalul Voila
h
Colin Farrell reia rolul unui detectiv extraterestru în al doilea sezon al serialului TV 'Sugar'
h
Anne Hathaway a anunțat că este însărcinată pentru a treia oară
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ