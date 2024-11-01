Bolojan: PNL are nevoie de claritate și decizii asumate; e momentul să punem lucrurile în ordine

Liderul PNL a punctat că liberalii nu și-au dorit acest congres, dar 'situația o impune'.

'Partidul Național Liberal are nevoie de claritate, de decizii asumate și de o direcție confirmată fără echivoc. De aceea, am propus astăzi organizarea Congresului Extraordinar al PNL pe 21 iunie. Nu ni l-am dorit, dar situația o impune. Este momentul să punem lucrurile în ordine, să clarificăm direcția partidului și să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut pentru românii care ne-au acordat încrederea. Sunt convins că a fi coerenți între ceea ce spunem și ceea ce facem este o condiție de bază pentru a putea fi un partid pe care te poți baza, un partid al modernizării României', a scris Bolojan, pe pagina sa oficială de Facebook.

Luni, Biroul Politic Național al PNL s-a pronunțat împotriva participării partidului la un Guvern cu PSD (39 de voturi 'pentru', 10 'împotrivă', patru abțineri), împotriva susținerii unui Guvern condus de Adrian Veștea (41 de voturi 'pentru', 13 'împotrivă', două abțineri) și pentru a-i solicita acestuia să-și depună mandatul de premier desemnat (39 de voturi 'pentru', 13 'împotrivă', trei abțineri).

Marți, PNL a anunțat că Adrian Veștea se situează în afara partidului după ce nu a dat curs ultimatumului de a-și depune mandatul de premier desemnat.