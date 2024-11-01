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Bolojan: PNL va susține, prin toate acțiunile necesare, corectarea legii ANI

| 26 aug, 18:42

Premierul interimar Ilie Bolojan, președintele liberalilor, susține că votul dat în Senat pe legea integrității 'a fost unul greu pentru PNL, pentru că o prevedere ce schimbă regulile în timpul jocului este profund imorală și incorectă', dar anunță că Partidul Național Liberal 'va susține, prin toate acțiunile necesare, corectarea' actului normativ.

 

'Votul în privința legii ANI a fost unul greu pentru PNL, pentru că o prevedere care schimbă regulile în timpul jocului este profund imorală și incorectă, indiferent prin ce artificii juridice ar fi explicată. Dar, pentru premierul României și pentru PNL, partidul cu o răspundere majoră în guvernare, miza unei decizii se raportează în primul rând la România, iar principiul suprem este apărarea interesului țării. Iar în acest moment interesul țării de a îndeplini jaloanele până la sfârșitul acestei luni, inclusiv legea ANI și cea a salarizării, este superior oricărei alte discuții. Pe de o parte, vorbim despre fondurile europene pe care România nu trebuie să le piardă, iar, pe de altă parte, vorbim despre credibilitatea României că își respectă angajamentele asumate. Lipsa acestor fonduri europene ar avea implicații asupra bugetului țării, investițiile fiind finanțate într-o proporție importantă din acești bani. În plus, ar crește major riscul ca România să fie depunctată sever la capitolul rating de țară, cu consecințe grave asupra nivelului de trai al tuturor românilor', a scris Ilie Bolojan, miercuri, pe pagina sa de Facebook.
El subliniază însă că 'această lege nu poate rămâne așa'.
'PNL va susține, prin toate acțiunile necesare, corectarea ei. Vom fi alături de USR în acest demers moral, nu pentru un om, ci pentru a reinstaura reguli corecte. Pentru a completa jaloanele PNRR, mai trebuie adoptată legea salarizării, cu o miză la fel de mare', a transmis liderul liberalilor.
Miercuri, plenul Senatului a reexaminat Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității (PLx 464/2026), ca urmare a deciziei Curții Constituționale din 17 august și au votat pentru aprobarea raportului de admitere a legii în forma adoptată după reexaminare de Camera Deputaților.

 

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