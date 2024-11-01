Bolojan: Va fi aprobat proiectul privind pensiile magistraților; marți, cel mai probabil, angajarea răspunderii în Parlament

'Proiectul de lege privind pensiile magistraților este justificat de trei aspecte. Pe de-o parte, pe aspectul de accesare a fondurilor europene, de o minimă justiție socială prin corectarea unor nedreptăți, o pensionare prea rapidă și o pensie cât tot salariul. Și, de asemenea, pentru a pune sistemul de pensii pe baze sustenabile în anii următori', a declarat Ilie Bolojan, vineri, în cadrul ședinței de guvern.

El a arătat elementele de bază ale proiectului.

'Elementele de bază al acestui proiect sunt legate de stabilirea pensiei la un maxim de 70% din ultimul salariu net, creșterea vechimii în muncă de la 25 de ani, cât este acum, la 35 de ani, și de asemenea creșterea vârstei de pensionare de la 48-50 de ani, cât este astăzi, la 65 de ani, într-o perioadă de tranziție de aproximativ 15 ani', a explicat Bolojan.

Premierul a adăugat că marți Guvernul urmează să-și angajeze răspunderea pe acest proiect în Parlament.

'Vom demara, astăzi, procedura de angajare a răspunderii Guvernului. Estimarea este că cel mai probabil marți, în data de 2 decembrie, vom trece la finalizarea acestei proceduri prin prezentarea în Parlament, după ce vom primi eventualele amendamente', a afirmat Bolojan.