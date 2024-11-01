Homepage » Actual

Nicușor Dan: Țara noastră rămâne un pilon de stabilitate la nivel regional și european

Țara noastră rămâne un pilon de stabilitate la nivel regional și european și un membru responsabil și respectat al Uniunii Europene și NATO, care, alături de aliați și parteneri, contribuie la consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul estic, a afirmat, vineri, președintele Nicușor Dan.

 

El a transmis un mesaj cu prilejul depunerii jurământului militar de către soldații profesioniști, mesaj care a fost prezentat de consilierul de stat Mihai Șomordolea, în cadrul ceremoniei organizate la Monumentul 'Mormântul Ostașului Necunoscut' din Parcul Carol I din București.
'La fel ca întreaga Europă, România se confruntă astăzi cu provocări de securitate complexe. Ne aflăm în imediata vecinătate a războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, ale cărui efecte negative se resimt pe multiple planuri', a subliniat șeful statului.
Nicușor Dan a apreciat că momentul depunerii jurământului 'reprezintă un angajament solemn'.
'Este, totodată, declarația fermă de loialitate prin care vă afirmați hotărârea de a apăra România în orice împrejurare, chiar cu riscul propriilor vieți. Această ceremonie este și un bun prilej de a aduce un omagiu înaintașilor noștri care au luptat pentru independență, suveranitate și unitate națională. Îi onorăm, de asemenea, pe veteranii de război și pe cei din teatrele de operații. Exemplul lor de curaj și dăruire trebuie să rămână o sursă de inspirație pentru fiecare dintre dumneavoastră', a precizat Nicușor Dan.
Președintele le-a transmis celor prezenți că au devenit membri ai marii familii a Armatei României, 'instituție esențială în asigurarea securității naționale, care se bucură de încrederea cetățenilor noștri'.
'Nobila viață de militar implică multe privațiuni, momente dificile și cere sacrificii, inclusiv din partea familiilor dumneavoastră. Prin depunerea jurământului militar, faceți dovada maturității și vă asumați cu responsabilitate să apărați suveranitatea, independența și unitatea statului, integritatea teritorială și democrația constituțională', a completat șeful statului.

 

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ