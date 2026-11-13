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Borza: STB nu recunoaște datoria de un miliard de lei către Electroputere Pașcani, ci doar o creanță de 27 de milioane de lei

| 13 noi, 16:45

Administratorul judiciar Remus Borza a declarat vineri că Societatea de Transport București (STB) nu recunoaște o datorie de aproximativ un miliard de lei către Electroputere VFU Pașcani, ci doar o creanță de 27 de milioane de lei.

 

În cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul Municipalității, Borza a invocat lipsa unui contract bilateral între STB și VFU Pașcani, în baza căruia STB să cumpere 40 de tramvaie.
El a adăugat că, din cele 3 miliarde de creanțe ale STB față de 244 de creditori, a recunoscut doar 1,63 de miliarde.
'Ieri am depus la Grefa Tribunalului București, am trimis la publicare și în buletinul procedurilor de insolvență tabelul preliminar al creanțelor. Avem 244 de creditori, care cumulat au solicitat 3 miliarde de lei. (...) Din 3 miliarde am recunoscut doar 1,63. Deci puțin peste 50%. De departe cel mai mare creditor este ANAF, cu 1,3 miliarde. (...) Electroputere Pașcani figurează doar cu 27 de milioane de lei, pentru că are hotărâre judecătorească definitivă', a spus reprezentantul consorțiului de administratori judiciari, Remus Borza.
Tabelul preliminar al creanțelor va genera contestații, a anticipat el și a spus că, după soluționarea acestora, alături de administratorul special va fi elaborat un plan de reorganizare care 'să salveze STB de la faliment'.
Contestațiile urmează să fie soluționate de judecătorul sindic, a adăugat Borza.
'Nu există la acest moment o relație contractuală directă, asumată printr-un contract bilateral, încheiat între autoritatea contractantă STB și VF Pașcani. Deci nu se pune problema unui angajament din partea STB de a cumpăra unul, două sau 40 de tramvaie și are mai puțină importanță unde sunt făcute. E o creanță solicitată de acel creditor, de aproape un miliard de lei. A venit și cu trei hotărâri pronunțate de Curtea de Apel, în parte definitive, în ceea ce privește obligarea STB de a încheia contractul. Dar nu avem un atare contract, deci implicit nu avem nici obligația de a cumpăra nimic de la Gruia Stoica. Noi am apreciat că, din 1,1 miliarde lei, are o creanță certă, lichidă și exigibilă de doar 27 de milioane de lei. Nu știu în ce măsură va fi fericit. O să vedem zilele următoare dacă va face contestație sau nu', a explicat Remus Borza.

 

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