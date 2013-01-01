Homepage » Actual

Budăi (PSD) despre violența în școli: Copiii noștri merită să crească fără frică

| 11 noi, 18:01

Paza și detectoarele pot opri un cuțit la intrarea în școală, dar ura din spatele cuțitului se poate opri doar dacă, de mici, copiii sunt învățați ce înseamnă empatia și să fie oameni printre oameni, a declarat, miercuri, deputatul PSD Marius Budăi.

 

La Comisia pentru învățământ a Camerei Deputaților a avut loc marți o dezbatere privind violența în școli, la care au participat elevi, studenți, părinți, societate civilă, miniștri, parlamentari, reprezentanți ai autorităților de ordine publică, ai autorităților locale, sindicate din educație, psihologi, reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române.
''Am stat la aceeași masă cu oameni care văd zilnic ce se întâmplă în școlile noastre și am vorbit despre un subiect care nu lasă pe nimeni indiferent: violența în școli. Sunt multe întrebări, multe emoții și, mărturisesc, multe temeri. Un copil care intră dimineața pe poarta școlii trebuie să știe că acolo este în siguranță. Nu mereu se întâmplă așa și știm cu toții asta, dar noi toți, părinți, cadre didactice, autorități centrale și locale, trebuie să facem tot posibilul să se întâmple. Am spus-o și în comisie: nimic nu justifică violența, dar un copil nu ajunge să lovească dintr-odată. Înainte sunt semnale pe care nu le vede nimeni uneori: singurătatea, umilința, râsul de la pauză care doare. De aceea, avem nevoie de consilieri școlari care chiar sunt în școli, de profesori sprijiniți și de acea educație care să scoată ființa socială din copil. Una în care să învețe un lucru simplu și greu: cum e să fii în locul celuilalt'', a transmis Budăi, într-o postare pe Facebook.
Potrivit acestuia, paza și detectoarele pot opri un cuțit la intrare. ''Ura din spatele cuțitului o oprim doar dacă îi învățăm pe copii, de mici, ce înseamnă empatia și să fie oameni printre oameni. (...) Copiii noștri merită să crească fără frică'', a subliniat social-democratul.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Predoiu

Predoiu critică decizia BPN al PNL care îi vizează pe parlamentarii 'puciști': E golită de orice spirit liberal

11 noi, 18:03
Citeşte mai departe
Nicusor Dan

Nicușor Dan despre Bolojan: Nu vreau să intru într-o dezbatere despre 'a fost bun, nu a fost bun'

11 noi, 18:12
Citeşte mai departe
aur

AUR: Nicușor Dan e mai preocupat de piețele financiare decât de explicațiile datorate românilor plătitori de taxe

11 noi, 18:11
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Verighete cu diamante naturale la AllWeddings Fest: Sabrini vine la Palatul Parlamentului cu oferte disponibile doar la stand

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
tarz
Claudiu Târziu: Este nevoie de o revoluție conservatoare, de o refondare a statului român
peiu
Peiu: Avem majoritate pentru alegeri anticipate; susținerea Guvernului Niculescu de către AUR - eveniment improbabil
grind
Sorin Grindeanu: PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR
toi
Oana Țoiu: Holocaustul nu trebuie să rămână un simplu subiect de cercetare academică; este o lecție vie
Victor Negrescu
Victor Negrescu: România riscă să primească mai puțini bani europeni în următorii șapte ani
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Procurorii au ajuns la Universitatea din București: Se cere arestarea unor angajate care și-ar fi însușit peste 1,6 milioane de lei din taxele studenților
h
Actorul Mihai Bendeac: „Dacă eram în locul lui Nicușor Dan, îl lăsam pe jurnalist să pună întrebarea, apoi spuneam...”
h
Cifre șocante din procesul de reorganizare administrativ-teritorială a României: Dispar 55% dintre orașele țării și județe întregi vor fi comasate
economica.net
feminis.ro
h
Verighete cu diamante naturale la AllWeddings Fest: Sabrini vine la Palatul Parlamentului cu oferte disponibile doar la stand
h
Russell Brand a fost condamnat la 10 ani și jumătate de închisoare pentru viol și agresiune sexuală
h
Paul McCartney a intrat în panteonul miliardarilor, devenind astfel al treilea cel mai bogat muzician din lume
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ