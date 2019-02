Bugetul a fost aprobat. Viorica Dăncilă: Asigurăm finanțarea majorării salariilor și pensiilor

”Astăzi adoptăm proiectul de buget pentru anul 2019. Proiectul a fost intens dezbătut cu toate părțile relevante și am avut în vedere susținerea a trei piloni principali - sănătatea, educația și investițiile publice. De asemenea, am luat în calcul alocări bugetare pentru a onora obligațiile asumate de România în fața partenerilor externi, cum ar fi 2% din PIB pentru Apărare, ceea ce asigură respectarea angajamentelor luate de România în relația cu partenerii NATO și sumele necesare acțiunilor președinției României la Consiliul UE. De asemenea, Ministerul Fondurilor Europene are un buget record de 2,3 miliarde lei, din care 2 miliarde credite bugetare alocate pentru proiecte europene. Pentru prima oară, valoarea PIB va depăși 1.000 miliarde lei, încă o confirmare a măsurile economice bune luate de Guvern. Deficitul bugetar va fi păstrat la 2,55% din PIB”, a declarat Viorica Dăncilă.

Potrivit premierului, în proiectul de buget sunt prevăzute 49,85 miliarde de lei pentru investiții, în creștere cu 45% față de 2018. La Ministerul Transporturilor fondurile sunt cu 6 miliarde de lei mai mari.

În condițiile în care primarii marilor orașe au criticat proiectul de buget, Dăncilă a continuat să susțină că sumele alocate administrației publice locale sunt record.

”Bugetele locale beneficiază de o alocare record. Totalul sumelor care se distribuie din buget sunt de 47,9 miliarde lei, cu 19% mai mari față de cele din 2018. Impozitul pe venit colectat la bugetul de stat merge în proporție de 100% la bugetele locale, respectiv 22 miliarde, comparativ cu 15 miliarde repartizat în 2018. Așadar bugetul anului 2019 este unul echilibrat și concentrat atât pe susținerea politicilor sociale și cele de dezvoltare”, a afirmat Dăncilă.

De asemenea, ea a mai susținut că angajamentele privind majorarea salariilor și pensiilor vor fi respectate: ”Asigurăm finanțarea majorării pensiilor și a salariilor din sistemul public plata drepturilor și a indemnizațiilor sociale și susținerea politicilor de stimulare economică, măsuri asumate prin programul de guvernare continuăm creșterea punctului de pensie cu 15 la sută începând cu 1 septembrie 2019, de la 1.100 lei la 1.265 lei și a pensiei minime cu 10% de la 640 lei la 740 lei".

Proiectele bugetului de stat și bugetului asigurărilor sociale urmează să fie trimise la Parlament, spre dezbatere și aprobare.

