Burnete: România trebuie să-și construiască un buzunar pentru vremuri grele

Acesta a participat, la Palatul Victoria, la dezbaterea 'România: creștere economică bazată pe competitivitate', organizată de Guvern în parteneriat cu Grupul Băncii Mondiale.

'Apreciez optimismul dumneavoastră, dar nu sunt atât de sigur că am scăpat de middle income trap (capcana veniturilor medii - n.r.). Aici cred că mai avem multe de făcut ca să ne asigurăm că, chiar dacă poate, nominal, ne-am cățărat un pic deasupra, nu cădem repede înapoi. Apoi, dacă mă uit la cum arată lumea astăzi, vedem că, numai recent, a început un nou război care ne impactează, susținem eforturile Guvernului de a reduce deficitul public cu cea mai mare viteză posibilă și cred că trebuie să fim conștienți că nu ne mai permitem astfel de deficite. România trebuie să-și construiască un buzunar pentru vremuri grele, pentru că nu știi de unde explodează următoarea criză și statul are nevoie de resurse pe care le poate mobiliza foarte repede. Or, dacă nu le are, ne vulnerabilizează foarte tare', a transmis consilierul prezidențial.

El a menționat și câteva direcții principale în care statul va trebui să-și folosească banii pe care-i are.

'Prima ține de Apărare, și nu cred că e nevoie să mai explic, asta e noua lume. A doua ține de aceste urgențe care apar, și e nevoie de un toolbox financiar să poți reacționa rapid, și a treia zonă pe care o văd eu ține de disparități sociale pentru a crește coeziunea socială și pentru investiții în educație. Cred că dumneavoastră sunteți autorii multora dintre studiile care arată că asta este investiția care aduce cele mai multe beneficii pe termen lung. Restul trebuie să vină de la mediul privat și cred că de ce România are nevoie, o să folosesc un englezism, se cheamă supply side revolution. Deci, noi avem nevoie să ne punem în mișcare mediul privat în felul în care nu am făcut-o de foarte multă vreme', a susținut el.

Burnete a subliniat importanța capitalului românesc, dar și necesitatea aportului de investiții străine.

'Asta înseamnă: capitalul românesc să facă mult mai multe lucruri. Avem nevoie de ecosisteme de private equity, fondurile din Pilonul 2 să le folosim mai înțelept pentru a cataliza creșterea economică. Avem nevoie de multe, multe investiții străine și să terminăm cu tipul ăsta de discurs, că 'nu ne vindem țara'. România nu va putea să crească doar cu capital intern, chiar dacă pentru prima dată în istorie putem spune că avem așa ceva', a afirmat el.

Consilierul prezidențial a punctat și urgența implementării 'reformei administrative': 'Nu mai avem timp să dezbatem dacă facem sau nu reforma administrativă. Trebuie făcută, trebuie să debirocratizăm și aici apreciez că Guvernul face deja câteva lucruri în această direcție'.

'Din punctul meu de vedere asta e ecuația pentru următorul deceniu. Statul trebuie să se concentreze pe cele câteva priorități unde mediul privat nu poate interveni. În rest, trebuie să eliminăm toate barierele, ca economia privată să producă resursele necesare atât statului, cât și societății. Și ultima direcție pe care aș sublinia-o, tot în ideea asta, este că avem nevoie ca Uniunea Europeană să devină un jucător global mai important. Deci, da, pentru integrarea pieței financiare, a piețelor de energie, a pieței de capital. Dacă Europa rămâne fragmentată, economia României va avea de suferit', a spus Burnete.