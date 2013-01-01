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Călin Georgescu află marți dacă iese din arest

| 16 noi, 20:03

 

Tribunalul Ilfov a amânat pentru marți pronunțarea unei decizii în legătură cu menținerea lui Călin Georgescu în arest preventiv.

 

 

 

Georgescu a fost scos luni dimineața din Arestul Central și dus la Tribunalul Ilfov, unde un magistrat a analizat dacă se impune ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să rămână în arest, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.
Inițial, procesul a fost amânat trei ore, după ce avocații lui Georgescu au contestat competența Tribunalului Ilfov de a judeca acest dosar și au solicitat amânarea discuțiilor pentru a afla mai întâi decizia Curții de Apel București privind o cerere de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu.
Între timp, câteva sute de susținători ai lui Georgescu au venit în fața Tribunalului și au blocat circulația rutieră pe bulevardul din apropiere.
După mai multe ore de deliberări, magistratul a amânat cu o zi luarea unei decizii în acest caz.
Indiferent de această decizie, Georgescu mai are vineri o șansă de a ieși din Arestul Central, când se va judeca contestația DIICOT la o hotărâre a Tribunalului București privind înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu.
Călin Georgescu a fost trimis în judecată săptămâna trecută în acest dosar, alături de omul său de încredere, Ionel Rusen. Cei doi se află în arest preventiv din data de 29 septembrie.
Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de omul de afaceri Răzvan Leu. Acestuia i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, care, la rândul lui, i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția.
Pentru a obține creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanție de un milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Călin Georgescu la prezidențiale.
Victima a fost convinsă apoi să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

 

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