Cărbunaru a precizat că vor fi analizate societăţile care înregistrează pierderi persistente, în vederea identificării soluţiilor de restructurare, reorganizare, fuziune sau dizolvare.

"Astăzi, prin hotărârea guvernului, a fost constituit comitetul interministerial pentru analiză, fundamentare şi coordonare a măsurilor de eficientizare a aparatului administrativ central şi teritorial, respectiv a activităţii societăţilor la care statul deţine participaţia majoritară. Sunt aşadar două componente. Una este legată de aparatul administrativ central şi cealaltă de societăţile la care statul este cu participaţie majoritară. Guvernul a aprobat constituirea acestui comitet şi calendarul pentru a desfăşura procesul de reformă, obiectivul fiind identificarea instituţiilor cu atribuţii suprapuse, performanţă redusă sau funcţionalitate deficitară pentru care vor fi analizate soluţii de reorganizare, comasare, fuziune sau desfiinţare după caz", a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului, după şedinţa de guvern.

Dan Cărbunaru a mai arătat că, în ceea ce priveşte companiile de stat, vor fi analizate pe baza unor criterii unitare societăţile care înregistrează pierderi persistente în vederea identificării celor mai potrivite soluţii de restructurare, reorganizare, fuziune sau dizolvare.

"Societăţile admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată vor fi exceptate de la acest demers", a arătat el.

Cărbunaru a mai anunţat că, în paralel, vor fi identificate măsuri pentru a susţine eficienţa şi rentabilitatea societăţilor profitabile, analiza urmând a include şi indicatorii de performanţă, dar şi politicile de remunerare a membrilor Consiliului de administraţie, Consiliului de supraveghere şi directorilor, astfel încât componenta variabilă a remuneraţiei să fie corelată mai bine cu performanţa şi rezultatele obţinute".

"Toate măsurile vor fi fundamentate prin evaluarea impactului bugetar, efectul asupra personalului, continuitatea serviciilor, implicaţiile juridice şi riscurile de implementare. Comitetul va fi prezidat de prim-ministrul României Luca Niculescu, iar coordonarea activităţii va fi asigurată de către viceprim-ministrul Maria Neacşu", a subliniat Dan Cărbunaru.

Calendarul orientativ de lucru prevede constituirea Comitetului şi stabilirea structurii operaţionale până la 20 noiembrie 2026, elaborarea instrumentelor standardizate pentru colectarea datelor până la 15 decembrie anul curent şi finalizarea centralizării şi analizei informaţiilor până la 20 ianuarie 2027.

"Ulterior, este prevăzută elaborarea proiectului de act normativ până la 1 februarie 2027, urmând apoi etapele de consultare şi avizare până la 20 februarie 2027, iar pe 1 martie 2027 să fie prezentate aceste elemente Guvernului pentru ca apoi să fie examinate şi după caz aprobate şi promovate, potrivit procedurilor constituţionale şi legale", a mai spus el.

Potrivit lui Cărbunaru, "este un demers prin care Guvernul urmăreşte o administraţie publică mai suplă, mai eficientă şi mai bine organizată, în egală măsură însă şi companii de stat mai performante, cu o utilizare responsabilă a resurselor publice".