Cătălin Drulă face apel la Klaus Iohannis şi Marcel Ciolacu să retragă legile Educaţiei

Conform unui comunicat al USR transmis vineri AGERPRES, solicitarea vine "în contextul scandalurilor de plagiat care afectează imaginea şi credibilitatea" Guvernului şi coaliţiei de guvernare.

"Cătălin Drulă face un apel la decenţă din partea adevăraţilor lideri ai coaliţiei de guvernare, Klaus Iohannis şi Marcel Ciolacu, explicând că o retragere a legilor privind reforma în Educaţie este singurul gest politic responsabil în acest context, mai ales că aceste legi nu fac decât să impună un şi mai puternic control al politicului asupra profesorilor", transmite USR.

Potrivit lui Drulă, asupra mai multor membri ai Guvernului "planează suspiciunea de plagiat", iar proiectele de legi ale Educaţiei "au indignat întreaga ţară".

"Un plagiator şi-a dat demisia, dar a scăpat ieftin, pentru că nu şi-a cerut scuze, îi mai avem acolo pe Bode, pe Grindeanu şi pe şeful tuturor, Ciucă, cu un plagiat care este limpede ca lumina zilei. Avem nişte legi ale Educaţiei care consfinţesc controlul politicului asupra profesorilor, nişte legi care au indignat întreaga Românie. Retrageţi-le! Fac apel la decenţa voastră", a declarat Cătălin Drulă.

Sorin Cîmpeanu şi-a anunţat joi seara demisia din funcţia de ministru al Educaţiei. "Am decis, din proprie iniţiativă, să demisionez din funcţia de ministru al Educaţiei. A fost o şansă şi o onoare pentru mine să încep reformarea din temelii a sistemului naţional de învăţământ. Am preluat mandatul de ministru nu pentru că nu aveam ce face sau pentru a-mi trece ministeriatul în CV. Aveam şi una şi alta. Am venit într-un moment extrem de dificil, cu dorinţa de a schimba lucrurile în bine", a scris Cîmpeanu, pe pagina sa de Facebook.