Cătălin Drulă: Modelul clasic, cu excepţii, dominant, pentru comunităţile din România, a fost, din păcate, primarul prăduitor

Cătălin Drulă şi-a amintit despre prima sa interacţiune cu Dominic Fritz.

”Îmi aduc aminte când l-am cunoscut pe Dominic Fritz şi m-am mirat că un neamţ vorbeşte atât de bine româneşte şi de ce ar vrea să fie primar. Dar după o discuţie cu el am înţeles că este pasiune şi că are o vocaţie şi o pornire pentru a face bine comunităţii. La 2 ani de la alegerile din 2020 mă bucur şi sunt mândru să vă spun că Dominic nu este singurul primar USR din sală. Ştiu din experienţa mea la Ministerul Transporturilor şi am avut o discuţie şi cu Dominic, şi ştim cât de important este să îţi construieşti o echipă. Fără o echipă în spate, rămâi o carcasă şi nu ai rezultate. Şi Dominic a reuşit construcţia de până acum şi sunt convins că în următorii mulţi ani care vor urma pentru Timişoara să facă ce are de făcut alături de o echipă”, a declarat Drulă.

Liderul USR a precizat că partidul pe care îl conduce are 40 de primari care guvernează peste 1,7 milioane de români.

”Avem 40 de primari USR care în general guvernează peste comunităţi mari, în total peste 1,7 milioane de oameni. 40 de primari USR guvernează local pentru 1,7 milioane de români, dar cel mai important e că sunt oameni care se preocupă cu adevărat de comunităţile lor”, a spus Drulă.

Cătălin Drulă s-a referit şi la modelul de primar clasic, susţinut de PNL şi PSD.

”Modelul clasic, cu excepţii, dominant, pentru comunităţile din România, a fost, din păcate, primarul prăduitor, primarul care se pune în fruntea unui buget pe care să îl mulgă pentru el şi prietenii lui. Acesta este modeul pe care l-au propus 30 de ani PSD şi PNL în aproape toate comunităţile pe care le guvernează. Şi aţi văzut că aceste două partide, dacă tot am vorbit de ele, în ultima vreme au o mantră. Repetă ca o casetă la care s-a aprins banda că USR e de vină. Vorbea domnul Ciolacu despre un blestem. Pentru ei tot ce înseamnă cinste şi competenţă este un blestem. (...) De aia e un blestem pentru ei pentru că arătăm că se poate şi altfel şi respectăm oamenii din comunităţi. Pentru un primar USR, ziua după ce este ales este o zi de preocupare, nu este o zi de sărbătoare, ce reuşesc să fac de acum. Şi ştiu discuţiile care au început imediat după mandat cu Dominic. Şi dacă vorbim de această plagă a României, fie că le spunem specialii, de la pensiile speciale, fie că le spunem reţele de partid, sinecuri, corupţie, să te lupţi cu aceste reţele, cu mafiile imobiliare, cu clientela, este singura cale să aduci o ţară şi un oraş în normalitate. Îl felicit pe Dominic şi echipa sa că au acest curaj. Bravo pentru că faceţi asta!”, a mai precizat Drulă.