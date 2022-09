Cătălin Predoiu: Este nedrept și incorect să se reproşeze Ministerului Justiţiei că nu a sesizat Comisia de la Veneţia

”Este şi nedrept, şi incorect, şi ipocrit să se reproşeze acum Guvernului, Ministerului Justiţiei că nu mai sesizează Comisia de la Veneţia, ca şi când ţi se reproşează că nu bifezi o procedură al cărei timp a trecut. Nu este vina noastră asta. Dar am ţinut cont de avizele Comisiei de la Veneţia”, a susţinut el.

”În ceea ce priveşte Comisia de la Veneţia. (…) Ceea ce s-a votat la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei vizează un proces de evaluare pentru toate ţările membre, în cadrul căruia este evaluată acum şi România. În acest proces de evaluare, se folosesc diverse instrumente, inclusiv Comisia de la Veneţia. Este, cu alte cuvinte, un proces democratic, european, paralel cu ceea ce derulăm noi cu MCV, cu Comisia Europeană, care ne priveşte pe noi, Ministerul Justiţiei. De aceea le-am spus colegilor şi când au făcut moţiunea împotriva ministrului Justiţiei, în discurs, că sunt chestiuni separate, lucruri separate”, a afirmat Predoiu, la Comisia parlamentară pentru examinarea Legilor Justiţiei.

El a explicat că nu a fost sesizată Comisia de la Veneţia întrucât există o întârziere de un an în ceea ce priveşte procesul de adoptare a Legilor Justiţiei.

”Acum să venim la fondul problemei – de ce noi nu am sesizat Comisia de la Veneţia? Păi foarte simplu, stimaţi colegi, dragi parlamentari, şi colegi din sistemul judiciar, pentru că noi trebuia să facem ceea ce facem astăzi, acum un an de zile. Noi suntem în întârziere cu un an de zile pe procesul de adoptare a acestor legi, pe MCV, pentru că un an de zile s-a dormit, anul trecut, inclusiv în Ministerul Justiţiei. Şi de ce nu s-a sesizat Comisia de la Veneţia anul trecut? Tot anul trecut era timp să se sesizeze Comisia de la Veneţia pe pachetul de legi. S-au trimis două întrebări legate de câteva articole, nu o sesizare pe întreg proiectul. Noi nu am făcut un examen, că nu e treaba noastră să întrebăm de ce. Aşa a fost situaţia anul trecut. Noi avem alte griji, să o salvăm anul acesta. Şi nu mai putem face, şi am explicat Comisiei Europene cinstit, transparent, din primul moment, că nu mai putem, dat fiind calendarul convenit nu numai cu Comisia Europeană, ci şi cu actorii instituţionali din ţară, pentru că e nevoie de aceste legi; şi cu state membre, care aşteaptă progrese tangibile, palpabile, rezultate pe teren, inclusiv prin adoptarea legii într-o formă substanţial funcţională pentru sistemul judiciar. Pe acest calendar, nu mai e, pur şi simplu şi omeneşte, timp. De aceea, la dezbaterile generale, am spus: este şi nedrept, şi incorect, şi ipocrit să se reproşeze acum Guvernului, Ministerului Justiţiei că nu mai sesizează Comisia de la Veneţia, ca şi când ţi se reproşează că nu bifezi o procedură al cărei timp a trecut. Nu este vina noastră asta. Dar am ţinut cont de avizele Comisiei de la Veneţia”, a precizat Cătălin Predoiu.

USR a reuşit, la solicitarea preşedintelui grupului ALDE din APCE, Iulian Bulai, sesizarea Comisiei de la Veneţia pe legile justiţiei propuse de ministrul Cătălin Predoiu, a arătat un comunicat de presă al partidului. Formaţiunea a cerut coaliţiei PSD-PNL-UDMR ca un vot final în „Comisia specială Iordache 2” să nu se dea până la un aviz din partea Comisiei de la Veneţia.

„Comisia de la Veneţia va emite o opinie pe cele trei legi ale justiţiei. Asta am cerut astăzi în Comisia de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Solicitarea a fost admisă cu majoritatea voturilor. PSD-PNL ar trebui să nu se grăbească: să aştepte punctul de vedere solicitat şi să-l implementeze în raport cu prevederile MCV şi GRECO”, a afirmat Iulian Bulai, deputat USR şi preşedinte al grupului ALDE de la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), potrivit sursei citate.

La rândul său, Stelian Ion a precizat că ministrul Cătălin Predoiu s-a opus obţinerii unui aviz din partea Comisiei de la Veneţia, deşi acest lucru e inclus în angajamentele programului de guvernare.

„Este bine că vom avea un punct de vedere din partea Comisiei de la Veneţia. În ciuda angajamentelor din programul de guvernare, domnul ministru Predoiu s-a opus din răsputeri obţinerii unui asemenea aviz din partea Comisiei de la Veneţia. Luând în considerare dezbaterile din Comisia specială şi faptul că foarte multe asociaţii profesionale critică aceste proiecte, cu argumente substanţiale, este esenţial să avem la îndemână avizul Comisiei de la Veneţia şi să dăm un vot în cunoştinţă de cauză. Solicităm coaliţiei PSD-PNL-UDMR să fie date rapoarte pe cele trei legi după ce vom vedea argumentele Comisiei de la Veneţia”, a explicat Stelian Ion, deputat USR şi fost ministru al Justiţiei.