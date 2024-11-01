Chirica: E nevoie să punem piciorul în prag; jocurile de noroc nu aduc beneficii economice, ci prejudicii sociale
Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, că va face tot posibilul ca Ordonanța de Urgență privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc să aibă efecte maxime în municipiu, menționând că astfel de activități nu ajută la reducerea deficitului bugetar ci, dimpotrivă, aduc prejudicii societății și tinerei generații.
'Cred că PIB-ul României și refacerea balanței comerciale și reducerea deficitului bugetar nu stau în jocurile de noroc. Dar dacă s-a ajuns până acolo înseamnă că stăm extraordinar de rău. (...) Prin urmare, cât voi fi primar nu vor mai fi jocuri de noroc peste tot în oraș. Am fost unul dintre cei care au lucrat la legea privind interzicerea jocurilor de noroc în 2016-2017. A fost un proiect de lege avansat de fostul deputat Iacoban. M-am implicat cu toată forța, pentru că sălile de jocuri sunt nocive pentru societate. De aceea e nevoie să punem piciorul în prag', a declarat primarul Chirica.
El a dat asigurări că, după ce OUG privind reglementările referitoare la organizarea și exploatarea jocurilor de noroc va intra în vigoare, va face tot posibilul ca intedicția să aibă efecte maxime în municipiul Iași.
'Simpla mutare a locațiilor de jocuri de noroc nu va rezolva problema. Dar după intrarea în vigoare a acestei Ordonanțe nu se vor face și nici nu voi lăsa posibilitatea apariției în alte locuri', a precizat primarul.
Reacția vine după ce Guvernul a modificat reglementările referitoare la organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, prin introducerea obligației operatorilor licențiați de a obține, pe lângă licența națională, și o autorizație de funcționare de la autoritatea administrației publice locale pe raza căreia își desfășoară activitatea.
