Cseke Attila: Se instituie alte norme de reprezentare pentru poliția locală; reducerea numărului de posturi va fi de 609
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat, marți, că prin ordonanța de urgență privind reforma administrației se instituie alte norme de personal de reprezentare pentru poliția locală, precizând că, potrivit simulărilor, reducerea numărului de posturi va fi de 609 la nivel național.
'În ceea ce privește Poliția Locală, autoritățile locale, se instituie alte norme de reprezentare, normă de personal pentru poliția locală: de la 1 la 1.000, de la un polițist local la 1.000 de locuitori, la un polițist local la 1.200 de locuitori, respectiv pentru serviciile de pază, care sunt la Consiliile Județene, de la un polițist la 5.000 de locuitori, la un polițist la 6.500 de locuitori', a precizat ministrul.
El a adăugat că aceste noi norme vor genera, în ansamblu, pe simulările făcute, reducerea numărului de posturi de poliție locală cu 609 la nivel național.
Guvernul a aprobat, marți, ordonanțele de urgență privind reforma administrației și relansarea economică.
