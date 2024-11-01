Ciucu: PMB riscă să piardă 220.000.000 lei pentru că Băluță nu predă amplasamentele pentru lucrările de termoficare

Conform acestuia, 'toate' demersurile legale și administrative întreprinse de către PMB în ultimii tei ani pentru rezolvarea acestei situații 'au eșuat'.

Este vorba despre amplasamente care se întind pe aproximativ 30 de străzi. Dintr-un total de 12, au fost predate doar patru, a scris Ciprian Ciucu, miercuri, pe Facebook.

'Prima dată i s-a cerut predarea amplasamentelor încă din anul 2023 de către fostul primar general, domnul Nicușor Dan. De atunci, pe parcursul anilor 2024, 2025 și 2026, PMB s-a adresat Primăriei Sectorului 4, inclusiv prin firme de avocatură și prin executori judecătorești, fără niciun rezultat. Motivul invocat este că se strică ceva amenajări peisagistice și că sectorul nu mai arată bine și D. Băluță poate suferi electoral. Absurd!', a transmis edilul general.

Potrivit primarului general, dacă nu vor fi predate amplasamentele pentru lucrări, banii vor fi pierduți iar bucureștenii din Sectorul 4 'vor fi ținuți în frig pentru mult timp' de acum înainte.

'Dacă vor fi pierduți acești bani, PMB se va îndrepta împotriva Primăriei Sectorului 4 și a primarului Băluță pentru recuperarea prejudiciului. Nu ne încălzește cu nimic că PS4 va fi în litigiu cu PMB și că vom recupera banii din bugetul acestei primării, sunt tot bani publici', a precizat Ciucu.

El a menționat că în perioada în care era primar al Sectorului 6, în 2023, a predat 'imediat' amplasamentul către PMB pentru lucrări de termoficare, care au fost finalizate deja.

Ciucu adaugă că este o 'ipocrizie uriașă' să plângi de grija oamenilor care nu au căldură și apă caldă în timp ce lucrările de reabilitare a rețelei de termoficare sunt blocate.

'Pe fond, ne aflăm în același registru, cel cu Luptele de la Unirii, în care fostul primar general, domnul Nicușor Dan, a avut un conflict de viziune și de proiecte publice cu același Daniel Băluță. Acest lucru trebuie să înceteze! Bucureștiul are nevoie de o lege clară, astfel încât proiectele Primăriei Capitalei să nu mai poată fi blocate de către acei primari de sector care pun interesele lor electorale înaintea intereselor publice, pe termen lung, ale oamenilor', a subliniat Ciprian Ciucu.