Ciolacu, despre discuţiile cu premierul britanic: Ne-am axat foarte mult pe zona de securitate şi pe zona economică

"Am avut o întâlnire cu prim-ministrul britanic, ne-am axat foarte mult pe zona de securitate şi pe zona economică. Aş vrea să vă spun că în Marea Britanie, în acest moment, este cea mai mare comunitate de români. (...) După Brexit vor fi anumite modificări, dar împreună cu Ministerul de Externe, cu doamna ambasador, ne pregătim cumva pentru noile reguli pe care va trebui să le îndeplinească românii care locuiesc şi muncesc sau sunt la studii în Marea Britanie. Nu vă ascund că, din punctul meu de vedere, în continuare politica va fi despre securitate şi despre economie. În următorii ani, acestea sunt priorităţile europene şi, nu în ultimul rând, priorităţile României şi cred că este cazul să fie şi priorităţile viitorului preşedinte al României şi priorităţile viitorului Guvern", a declarat premierul într-o conferinţă de presă la Institutul Cultural Român din Londra.

El a menţionat că premierul britanic i-a spus că este foarte respectată de către autorităţile din Marea Britanie comunitatea românească.

"O să avem nişte acorduri în ceea ce priveşte importul de produse tradiţionale, atât de cerute de comunitatea românească, nu au însemnătate foarte mare comercială, dar au însemnătate pentru români şi pentru a ne consolida identitatea naţională şi în Marea Britanie. Am avut discuţii pe zona de energie regenerabilă şi energie verde, chiar şi energie nucleară. Am discutat despre faptul că avem nevoie de securitate în Marea Neagră şi ştiţi că am cumpărat deja două nave pentru deminarea Mării Negre, una a şi fost livrată şi operează în acest moment. Este o relaţie foarte bună în zona de intelligence, aşa cum a spus şi domnul prim-ministru, care va continua", a afirmat Ciolacu.