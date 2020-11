Ciolacu, despre posibilitatea ca Dîncu să fie propunerea PSD de premier: Nu am terminat discuţiile din interiorul partidului

Ciolacu a făcut această precizare în studioul ziarului Libertatea, întrebat cum comentează faptul că "Vasile Dîncu ar mai fi fost pe lista de propuneri a Gabrielei Firea" în ce priveşte postul de prim-ministru.

"Doamna Gabriela Firea este un foarte bun comunicator, preşedintele organizaţiei Bucureşti şi a anunţat nişte nume. (...) Repet, avem aceeaşi discuţie, cum am avut-o şi până acum când am luat punctual de ce anumiţi colegi nu se regăsesc. Pentru că aceasta a fost decizia politică. La fel ca şi când... s-au regăsit pe listele eligibile al partidului tot în urma unei decizii politice. Eu înţeleg supărările dar, după ce ieşi parlamentar - e anumită demnitate, trebuie să te ridici la nivelul acestei demnităţi şi să nu te transformi într-o ţaţă comunală şi să ieşi în spaţiul public când ai văzut că tu nu te mai regăseşti pe liste. (...) Domnul Dîncu este un nume respectat şi eu nu cred că ar face de râs Partidul Social Democrat sau România să aibă această demnitate de prim-ministru. Nu am, dacă aveam discuţiile vă spuneam astăzi, nu aveam nicio problemă. Nu am terminat discuţiile din interiorul partidului. Repet, cea mai îndreptăţită, dacă credeţi, doamna Gabriela Firea, să vă mai dea alte nume, nu am nicio problemă, dar nu aş vrea să încep acum să vorbesc despre fiecare coleg. Vă dau şi eu vreo cinci nume să avem ce vorbi. E un lucru neserios", a susţinut Ciolacu.