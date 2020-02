Ciolacu: ”Este o premieră să intri în şedinţă de Guvern cu 24 de ordonanţe de urgenţă!”

Ciolacu spune că adoptarea ordonanţei privind liberalizarea programelor naţionale de sănătate s-a făcut netransparent. ”Logica este clară: cine are bani va trăi, cine nu are va muri”, a spus Ciolacu, precizând că se aştepta ca premierul Ludovic Orban să dea asigurări românilor că nu vor plăti în plus pentru serviciile medicale.

”Este o premieră în România ca în aceeaşi zi să intri în şedinţă de Guvern cu 24 de ordonanţe de urgenţă. Este un record mondial absolut în orice stat democratic. Am amânat BPR astăzi la prânz să vedem şi noi cu ce ordonanţe va veni Guvernul”, a spus, marţi după-amiază, Marcel Ciolacu.

Acesta a apreciat că cel mai teamă i-a fost de OUG care liberalizează programele naţionale de sănătate.

”Cel mai teamă mi-a fost de ordonanţa cu sănătatea şi iarăşi domnul prim-ministru în momentul acesta a privatizat sănătatea românilor, fără nicio explicaţie. Noi nu avem nicio problemă să fie încurajate spitalele private. Singura problemă pe care o avem este că ministrul Sănătăţii, cel care a promovat ordonanţa, lucrează şi la spital privat şi este şi ministru. Şi nu numai atât, ne aşteptam ca premierul să iasă să spună că românii nu vor plăti bani în plus dacă se tratează în spitale private sau se tratează în continuare la stat. Dimpotrivă, logica este clară: cine are bani va trăi, cine nu are va muri. Este cea mai macabră ordonanţă, cel mai netransparent mod de a face o aşa-zisă reformă în sănătate în acest moment”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

Ulterior, într-o postare pe Facebook, Marcel Ciolacu a făcut referire la cele 24 de ordonanţe de urgenţă.

”24 de ordonanţe prin care PNL privatizează sănătatea românilor, prin care legalizează turismul electoral, prin care bulversează transportul şcolar, prin care şi-au mai împărţit sinecuri pe ultima sută de metri şi prin care au încercat să modifice legislaţia electorală din nou. Cum este posibil ca propriul tău ministru al Justiţiei să îţi spună că nu cunoşti Constituţia? Că nu poţi modifica legislaţia electorală cu mai puţin de un an înainte de alegeri?! Şi tu, premier al României, să mergi înainte”, a scris Ciolacu.

Preşedintele PSD afirmă că acesta este un alt motiv de demitere a Guvernului Orban.

”Nu era nevoie de încă un argument pentru a vă demite, domnule Orban! Pentru dezastrul şi haosul în care aţi târât România în cele 3 luni şi pentru mizeriile făcute astăzi, moţiunea de cenzură va TRECE!”, a mai scris Ciolacu.