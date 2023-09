Ciolacu exclude eliminarea de anul viitor a acordării voucherelor de vacanţă în sectorul bugetar

"Exclud să eliminăm voucherele de vacanţă pentru la anul", a declarat Marcel Ciolacu, înainte de şedinţa de Guvern.

Potrivit unor surse guvernamentale, pachetul de măsuri fiscale urmează să fie discutat săptămâna viitoare într-o şedinţă a coaliţiei de guvernare, care ar putea avea loc marţi.

Marţi, premierul Marcel Ciolacu a precizat că până la finele lunii septembrie Guvernul îşi va asuma răspunderea pentru pachetul de măsuri fiscal-bugetare.

"Continuăm să scriem actul normativ, pe urmă va fi pus în transparenţă, cum este normal. (...) Până la finalul lunii terminăm tot circuitul, inclusiv asumarea răspunderii în Parlament. Şi să vedem dacă mai este nevoie de anumite ordonanţe de completare", a arătat Ciolacu, într-o declaraţie acordată presei.

Premierul a mai precizat că pachetul nu va conţine măsuri de austeritate, dar a subliniat că nu pot să beneficieze de vouchere de vacanţă bugetarii care au salarii foarte mari. Astfel, ar urma să primească vouchere de vacanţă doar cei cu venituri nete mai mici de 8.000 de lei.

"Am aşteptat şi am vorbit despre aşa-spusa austeritate. Dar eu am văzut în actul normativ că o să crească salariile şi nu-i nicio austeritate - şi explicând de fiecare dată că România a învăţat din fosta criză, când s-a făcut o greşeală majoră, tăind salariile la români - cu adevărat, unii care au totuşi salarii foarte mari, din punctul meu de vedere, în sistemul bugetar, nu pot să beneficieze şi de vouchere de vacanţă la fel ca şi cei aproape 1,6 de milioane de români care au salariul minim pe economie. Dar n-am văzut nimic de austeritate", a declarat Ciolacu.