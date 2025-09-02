Ciolacu: În acest moment nu avem un plan economic; ceea ce se întâmplă este împotriva românilor

'În acest moment, noi nu avem un plan economic, iar o problemă bugetară am transformat-o aproape într-o criză economică, ceea ce este foarte grav. Cifrele nu mint niciodată. Oamenii mai mint, cifrele nu mint. A scăzut consumul cu 7%. Astăzi am mai văzut o știre, în luna august, în Germania, producția industrială a scăzut cu 4,3%, Germania fiind partenerul principal al României. Nu poți să mergi pe creștere economică în acest moment decât prin consum și prin investiții. La nivelul de investiții aveam în buget prinși 149 de miliarde și în acest moment suntem la nivelul de investiții de 77 de miliarde (...). Din punctul meu de vedere, nu vom ajunge la investiții de 149 de miliarde. (...) Ceea ce se întâmplă acum este și împotriva companiilor și străine și românești, dar și împotriva românilor', a declarat Marcel Ciolacu la Gândul live.

Atenționat că liberalii nu vor vota planul PSD cu măsuri de relansare economică, el a spus: 'O să ajungem într-o criză economică, spre acest lucru duc toate cifrele'.

'A mărit TVA? Inflația eu am luat-o la 10,3 și am lăsat-o la 5,5 și acum e aproape 10%, în trei luni de zile. În 100 de zile, nu? Dacă dăm jos inflația la încasările de la TVA, sunt cifre publice, sunt la Ministerul de Finanțe pe site, vedem o scădere la încasări la TVA cu 3% și ca pondere la PIB-ul României cu aproape 4,4% scădere, la construcția PIB-ului României. Cu alte cuvinte, am crescut TVA-ul și am încasat mai puțin, dar am acoperit din inflație. Dar la sfârșitul anului va veni deflatorul și vom vedea creșterea economică pe real', a adăuga fostul premier.

Ciolacu a subliniat că nu s-a făcut nicio reformă, urmând ca acest cuvânt să fie asociat în curând cu 'concedieri colective'.

'Politica de a găsi un vinovat, la aia suntem artiști. Sunt dușmanul numărul unu al națiunii. Dar asta a fost de fiecare dată când a plecat un prim-ministru: 'Dom'le, e greaua moștenire'. Dar să vii să spui zilnic că suntem aproape în incapacitate de plată, lucru care a dus, normal, la creșterea dobânzilor (...), să vii cu toate aceste știri apocaliptice numai ca să astupi niște măsuri... părerea mea, o greșeală fantastică creșterea TVA-ului și o inechitate socială, pentru că cumva ai distribuit în mod egal și la cei care au venituri mari și la cei care au venituri mici tot efortul, ai scăzut puterea de cumpărare. Avem cred că la energie facturile duble, avem venituri mai mici, normal că ai și încasări mai mici. Deci nu s-a căutat echilibru economic, a fost un joc doar de imagine și de a crea un salvator al României, fiindcă mai avem puțin și în dreptul cuvântului 'reformă' o să punem 'concedieri colective'. Când se va mai vorbi în România la anul despre reforme, lumea se va speria - înseamnă că vin concedierile. Reformele înseamnă cu totul și cu totul altceva. Nu s-a făcut absolut nicio reformă, nu e nimic închegat în acest moment', a susținut deputatul PSD.

Potrivit acestuia, singurul plan de relansare economică în acest moment este lucrat de Partidul Social Democrat, iar deficitul în România exista 'de ani buni'.

'Deficitul în România este de ceva ani buni. Au mai trecut vreo patru prim-miniștri. Dar, cu adevărat, ghinionul a făcut că am fost singurul prim-ministru PSD, că până acum au fost numai prim-miniștri PNL. Nimeni nu mai întreabă, totuși, când aveam deficit de 9% și datoria publică a explodat de la 34% la 47%, vreo 200 de miliarde împrumutați într-un an și câteva luni, nu ne mai aducem aminte de miliardele cheltuite pe vaccinuri. Cu adevărat, eu am cheltuit miliarde, dar pe autostrăzi. A venit și minciuna aia cu fondul de rezervă, de toată lumea a confundat fondul de rezervă al primului ministru, parcă primul ministru împărțea el banii. Am venit și le-am arătat că toți banii s-au dus, de fapt, în sănătate, educație. (...) România intră în incapacitate de plată într-o singură variantă: în cazul unei crize politice de lungă durată, cum este în Franța în acest moment. Dacă am avea o criză politică de șase luni, opt luni, spre un an de zile, cu adevărat România ar intra. (...) Iar PSD-ul a decis să intre la guvernare într-un moment complicat', a adăugat fostul premier.