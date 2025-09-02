Europarlamentarul Dan Nica (PSD): Românii pot avea facturi mai mici la energie

Întâlnirea a avut loc miercuri, la Strasbourg, în contextul discuțiilor privind legislația europeană în domeniul energiei și soluțiile pentru reducerea costurilor suportate de populație.

'Astăzi, la Strasbourg, am avut o întâlnire cu domnul Dan Jorgensen, Comisarul european pentru Energie și Locuințe, în cadrul căreia am discutat despre stadiul actual al inițiativelor legislative europene, dar mai ales despre cele viitoare, necesare pentru a reduce prețurile la energie pentru populație și pentru a proteja industriile strategice din România și din Uniunea Europeană', a declarat Dan Nica, liderul Delegației PSD în Parlamentul European.

Un punct important al discuției a fost proiectul de interconectare energetică dintre Austria și Ungaria, considerat esențial pentru stabilitatea sistemului energetic regional. O astfel de inițiativă ar putea asigura acces la energie mai ieftină pentru România și alte state din Europa Centrală și de Est.

'Am subliniat importanța creșterii capacităților de interconexiune în sud-estul Europei pentru a elibera presiunea de pe prețurile energiei și a facilita schimburile de electricitate - esențiale pentru competitivitatea economică și securitatea energetică a regiunii', a mai precizat europarlamentarul social democrat.

Dan Nica a anunțat că Dan Jorgensen va efectua o vizită oficială la București pe 27 octombrie, pentru a continua dialogul și a detalia măsurile care pot sprijini România în atingerea obiectivelor de accesibilitate și stabilitate energetică.