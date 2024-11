Ciolacu: Românii trebuie să meargă la vot cât mai mulţi pentru a da legitimitate Guvernului şi preşedintelui

"În primul rând, românii trebuie să meargă cât mai mulţi la vot. Viitorul preşedinte şi viitorul Parlament al României trebuie să fie cât mai legitimi. Cu cât vor merge mai mulţi români la vot cu atât va fi mai legitim şi mai stabil şi viitorul Guvern şi viitorul mandat al preşedintelui. E lucrul cel mai important. De aceea, am pus în diaspora trei zile pentru vot, respectiv două zile, astfel încât cât mai mulţi români să vină la vot", a precizat Ciolacu, aflat într-o vizită la Braşov.

Întrebat despre faptul că în şedinţa pe care a avut-o marţi cu liderii organizaţiilor judeţene PSD a criticat felul în care s-a desfăşurat campania electorală şi felul în care s-au comportat liberalii, el a susţinut că şi-ar fi dorit o campanie electorală "altfel".

"Nu, nu am criticat... Cred că e vorba de o constatare şi le-am spus colegilor că sunt julit şi muşcat foarte mult pe partea dreaptă, dar partea stângă, şi eu o folosesc foarte bine şi piciorul stâng şi mâna stângă, sunt intacte, n-am nicio problemă. Şi le-am zis că am ficat şi duc. Cu adevărat, m-aş fi aşteptat la altfel de campanie şi, mai ales, cred că românii s-ar fi aşteptat la altfel de campanie", a afirmat Marcel Ciolacu.

El a fost întrebat şi despre o discuţie care ar fi avut loc între Cristian Popescu-Piedone, candidat PSD la parlamentare, şi George Simion, candidatul AUR la alegerile prezidenţiale, în vederea unei susţineri electorale.

"Eu nu am văzut aşa ceva, vreţi să inventaţi lucruri, nu am nicio problemă, inventaţi-le, sunt în campanie. Au discutat ei cum fac cu voturi, a discutat Piedone ceva cu AUR, despre ce vorbim? Suntem în campanie. Nu mai vorbim între noi oamenii, eu nu am vorbit cu domnul Simion, dar eu pot să-i interzic lui Grindeanu să vorbească cu cine vrea el? Ce societate vrem să construim noi? O societate normală sau să încercăm să împingem nişte lucruri de campanie electorală? Nu vedeţi ce campanie am avut, s-a discutat vreun proiect în campania asta, s-a discutat despre un plan de ţară? Noi am încercat, am făcut conferinţe speciale pe fiecare domeniu, pe Sănătate, pe Educaţie, pe Transporturi, pe Economie, a interesat pe cineva? Interesează ce a vorbit Simion cu nu ştiu cine, ce a zis Hrebenciuc, în fiecare zi apare cineva şi bagă capul în poză crezând că...", a susţinut liderul PSD.