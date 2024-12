Ciolacu: Salariile demnitarilor vor fi îngheţate şi în acest an, partidele vor primi cu 25% mai puţini bani

Şeful Executivului a mai spus că Guvernul elimină toate facilităţile fiscale, pentru un sistem fiscal echitabil şi reduce gradual pragul de impozitare la microîntreprinderi pentru a evita un şoc în economie.

Premierul a anuntat în şedinţa de Guvern, despre Ordonanţa trenuleţ, că a structurat această ordonanţă pe trei obiective fundamentale: stoparea creşterii cheltuielilor statului, reducerea risipei bugetare cu 1% din PIB, respectiv 19 miliarde de lei, şi majorarea veniturilor la buget prin implementarea reformelor structurale din PNRR.

”Adoptăm astăzi măsuri clare privind reforma statului şi reducerea cheltuielilor publice. Şi începem cu noi, cu politicienii. Salariile demnitarilor vor fi îngheţate şi în acest an, iar partidele vor primi cu 25% mai puţini bani. Apoi continuăm cu aparatul bugetar. În acest an, nu există resurse financiare pentru creşterea salariilor bugetarilor. Nu se mai acordă sporuri şi premii suplimentare. Fiecare leu plătit la salariu va fi justificat prin criterii de performanţă şi evaluări. Angajările la stat vor fi îngheţate în 2025. Şi vom trece rapid la desfiinţarea şi comasarea de instituţii şi agenţii publice”, a anunţat premierul.

Şeful Executivului a menţionat că Guvernul preia ”un model deja consacrat şi va înfiinţa Departamentul pentru eficientizarea activităţii guvernamentale, care va reduce cheltuielile statului cu 1% din PIB anul viitor”. ”Precizez, că în acest departament vor veni specialişti din alte zone guvernamentale, care vor lucra pro bono”, a spus Ciolacu.

Premierul a completat că trebuie să luăm măsuri de creştere a veniturilor la bugetul de stat.

”Am adoptat acele măsuri care sunt cuprinse în reforma fiscală din PNRR cu cel mai redus impact asupra creşterii economice. Am refuzat să tăiem de la investiţii sau să creştem impozitul pe profit sau pe venit, la fel cum am refuzat creşterea TVA care ar fi dus la creşterea inflaţiei. Aşadar eliminăm toate facilităţile fiscale şi creăm un sistem fiscal echitabil. Reducem gradual pragul de impozitare la microîntreprinderi pentru a evita un şoc în economie. Vor fi afectate circa 30 de mii de IMM-uri, adică 10% din total, dar vom încerca să le sprijinim prin alte scheme de ajutor de stat. De asemenea, introducem impozitul pe construcţiile speciale şi aliniem impozitul pe dividende la impozitul pe venit, respectiv la 10%. Astfel, ne vom păstra locul 7 în UE în ceea ce priveşte cel mai mic impozit pe dividende, în faţa noastră fiind ţări precum Ungaria care are 15%, Polonia cu 19% sau Cehia cu 23%, în timp ce media la nivelul UE este de 20%”, a mai spus premierul.